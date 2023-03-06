校園口罩令鬆綁 彰縣發76萬8000片給學校備用

防疫口罩令正式鬆綁，校園可自主戴口罩，不過多數學生在校上課仍選擇戴口罩，彰縣府教育處指出，校園內健康中心或校車仍需佩戴口罩，已發76萬8000片口罩給學校備用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，今天起校園口罩鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，仍應佩戴口罩。

彰縣府今天發布新聞指出，校園口罩令鬆綁，縣府也調整防疫措施，縣內各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，開始實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施，室內由各校防疫小組決定是否佩戴口罩。

縣府指出，教育處已核發76萬8000片口罩給各級學校備用，也授權各校防疫小組會議依學校實際需求決定健康監測方式、午餐隔板使用以及課程是否要戴口罩等防疫措施，但只要是感冒、空氣不佳或是口鼻保暖，只要有需要，都可以持續佩戴口罩。

一名家長接受中央社記者訪問表示，自己的小孩就讀國小三年級，雖然校園口罩令鬆綁，不過多數學生還是戴口罩上學，加上中部地區最近空氣品質不好，因此也讓孩子戴口罩上課。