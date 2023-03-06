為保護石虎友善種蕉、開發零嘴 水保南投分局喻：化香蕉為金蕉

南投縣集集、中寮一帶的蕉農，為了保護石虎，改變原本的種植方式，以不灑農藥的方式種植香蕉，不僅友善了大地、不致讓石虎因為吃有含農藥食物被毒死，還提供給消費者品質更佳的香蕉。

蕉農們說，他們的面積還不大，大約僅有15公頃，但這是他們要走的方向，目前正逐步推廣。家裡5代種蕉的黃稚淋說，他們十分認同友善耕作的方式，所生產出來的香蕉經過嚴格的檢視，最終獲得農委會特有生物研究保育中心的認證，香蕉上都貼有「友善石虎農作」的標章，代表著蕉農們為環境所作的努力。

但是香蕉也有不同等級的差別，黃稚淋說，他們因此把品質一樣良好但等級沒那麼高的香蕉加工製成「蕉薯叔」零嘴，就像吃洋芋片一般，而且還有海鹽、雞汁、麻辣等口味，因為風味特殊、好吃，屢屢讓消費者感到驚奇。

農委會水土保持局南投分局長陳榮俊今天在與家樂福共同舉辦的「食際行動，力挺農村創造黑金經濟」記者會上，就特別稱讚蕉薯叔這項零嘴，表示農民藉由友善農村生態環境的方式，讓人與土地、物種都能在多元生態環境中共存、共榮及共享。

他特別說，這就他以「黑金經濟」形容兩項農作中的金，因為閩南話香蕉就是金蕉，且因為蕉薯叔的澱粉屬於抗性澱粉，吃了很健康，蕉農們現在就正在把香蕉化成黃金。

陳榮俊說，至於黑，指的就是咖啡，台灣有適合咖啡生長的地理環境，在水保局農村社區環境改善及多元行銷輔導支持下，提升了台灣咖啡的生豆品質，飲用在地咖啡亦是減碳的一環。像是活動中展示的南投向陽咖啡，2015年曾獲CQI（國際咖啡質量研究所）亞洲最高分，雲林嵩岳咖啡2020年曾獲CQI全球最高89.25分，以及獲得鳴日號觀光列車選用、曾創下競標金額5公斤52萬元的阿里山鄒築園咖啡。