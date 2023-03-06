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彰化威惠宮300斤大米龜為開漳聖王祝壽 還可擲筊求錢母

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市國定古蹟威惠宮主祀漳州人守護神「開漳聖王」，今天舉辦聖王祝壽大典，特別製作300台斤重的超大組合米龜祝壽，相當吸睛。記者林宛諭／攝影
彰化市國定古蹟威惠宮主祀漳州人守護神「開漳聖王」，今天舉辦聖王祝壽大典，特別製作300台斤重的超大組合米龜祝壽，相當吸睛。記者林宛諭／攝影

彰化國定古蹟威惠宮主祀漳州人守護神「開漳聖王」，今天舉辦聖王祝壽大典，特別製作300台斤重的超大組合米龜，相當吸睛，並製作福壽平安龜，信徒只要擲出聖筊，就可以帶回去吃平安，也可擲筊帶走「鴻兔大展錢母」，保佑大家財源廣進、平安順心。

威惠宮（又稱聖王廟)創建於清雍正11年，已有290年歷史，今天是開漳聖王聖誕日，彰化市公所主秘許晉嘉代表聖王廟管理人林世賢市長主持祝壽大典，市表會主席陳文賓、開漳聖王協進會主委曹進武、前任主委市代林大傑、及多位市代與里長，及信徒一起參與祝壽大典。

廟方還特別製作重達300台斤的「賀壽大神龜米龜賀壽」，並於祝壽典禮後由信眾擲筊，擲出最多聖杯、並捐獻3萬6千元以上緣金者，即可擁有大米龜。

還有16隻各各3台斤重用沙琪瑪製成的福壽平安龜，也供信眾擲筊，只要擲出一個聖杯即可帶回家「吃平安」，並於來年還回一隻平安龜「還願」，或是隨喜功德添油香1200元，也可帶回一隻平安龜「吃平安」。

廟方也準備「鴻兔大展錢母」，信眾如果擲筊擲得3個聖杯即可獲得，或是隨喜功德添油香200元也可帶回錢母。

由彰化市公所代管的聖王廟，廟體曾於清代嘉慶、咸豐、以及日治時期大正年間陸續修建，為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻。

許晉嘉說，前年3月聖王廟再度進行包括前埕廣場、三川殿、前天井及迴廊、拜殿、正殿、後天井及迴廊、後殿、附屬空間、結構體、屋面、牆面、地坪、無障礙廁所、蟲蟻防治處理等處修復，以及門窗新作、水電及消防設備等，工程已於去年4月底順利竣工，可望延續古蹟生命力，再現文化資產之美。

國定古蹟威惠宮今天舉行開漳聖王壽誕祭典，由市公所主秘許晉嘉（前右二）主持祝壽大典。圖／彰化市公所提供
國定古蹟威惠宮今天舉行開漳聖王壽誕祭典，由市公所主秘許晉嘉（前右二）主持祝壽大典。圖／彰化市公所提供

彰化 國定古蹟 文化資產

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