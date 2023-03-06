水保局推動友善農村生態 打造黑金經濟

農委會水土保持局推動友善農村生態環境，輔導農民採取友善方式耕作，今天更攜手大型量販店，宣布台灣冠軍咖啡及蕉叔薯餅乾正式上架，盼能支持在地產業，營造農村永續生產。

水保局南投分局下午在台中市家樂福西屯店舉辦「食際行動，力挺農村創造黑金經濟」活動，除宣布台灣冠軍咖啡及蕉叔薯餅乾正式上架外，並邀請農友現場沖煮咖啡及推薦山蕉料理與有機產品，希望民眾能認識採友善環境種植的農產品。

水保局南投分局長陳榮俊在會中指出，台灣因為擁有適合咖啡生長的地理環境，加上水保局在農村社區環境改善及多元行銷輔導支持下，提升台灣咖啡具有生豆品質精良的優勢。

陳榮俊表示，這次推薦的咖啡有來自獲世界咖啡品質協會（CQI）肯定的南投向陽咖啡及雲林嵩岳咖啡，還有阿里山最火紅的鄒築園咖啡，透過家樂福線上及量販通路限定銷售，讓更多人知道品質最好的咖啡產區就在台灣。

陳榮俊並分享棲地共享概念舉例說，像是南投集集鎮集元觀光工廠的蕉叔薯零嘴，就是為了保護石虎生存的棲地與環境，園區內所種植或契作的山蕉都採友善方式耕作，且都有石虎認證標章，藉由友善農村生態環境的方式，從產地到餐桌、餐桌到產地，透過產品吸引民眾到農村體驗。

水保局邀請大家來場農村尋味之旅，到南投國姓、雲林古坑、嘉義阿里山探索冠軍精品咖啡，也可到南投集集聆聽友善山蕉與石虎共存的故事，或是到桃園大溪品嚐有機酸菜料理，支持台灣在地友善農產品。