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南投埔里桃米6大野溪幾近枯竭 居民無水可用陳情

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里桃米里用水仰賴由野溪、山泉水，但受氣候乾旱少雨影響，當地6大野溪水脈幾近枯竭，嚴重影響農業、民生用水。圖／居民提供
南投埔里桃米里用水仰賴由野溪、山泉水，但受氣候乾旱少雨影響，當地6大野溪水脈幾近枯竭，嚴重影響農業、民生用水。圖／居民提供

南投埔里桃米里用水仰賴由野溪、山泉水等水源，但受氣候乾旱少雨影響，當地6大野溪水脈幾近枯竭，農業灌溉快斷水，農作物恐減產，民生用水也面臨缺水危機，居民向民代陳情，農委會今派員會勘，研議擴大灌區服務供水支應。

埔里因盆地地形，地勢較低匯聚水脈，地下水、湧泉、野溪、山泉水等水資源豐富，並多用於農業灌溉、民生需求等用水，未料近年氣候乾旱少雨，水源乾涸狀況加劇，近期更因去年入冬至今罕降雨，桃米地區6大野溪水脈幾近枯竭見底。

「農灌、民生都面臨缺水危機！」桃米社區發展協會表示，今年缺水程度比前兩年還要嚴重，農業灌溉快斷水，影響農作物生長恐減產，就連民生用的簡易自來水，最近早晚的尖峰時間，民生用水幾乎停擺，當地上千位居民生活也大受影響。

陳姓居民說，這陣子嚴重缺水，只能買儲水設備，趁較離峰時期儲水，支應平時盥洗、煮菜等小量用水，洗衣機這類用水量大的，根本無法使用，只好將全家人的衣物都載去鎮上的自助洗衣店洗，日常開銷也因此變大。

桃米地區居民因農灌及日常生活用水大受影響，向民代陳情，縣議員陳宜君今會同財團法人農業工程研究中心秘書長洪國浩、農水署南投管理處埔里工作站等人員，前往當地會勘了解農業灌溉用水短缺現況，並傾聽地方心聲。

陳宜君說，經了解，當地多屬原本的非灌區，經研議，可透過擴大灌區服務改善，由社區向農水署提出申請，並協助用地取得，以利增設抽水站與蓄水池等設備；當地自來水供應工程今年也將發包動工，屆時可望同時解決農業、民生用水問題。

埔里 南投

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