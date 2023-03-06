台中太平的枇杷熟了 枇杷節系列活動開跑

台中太平的枇杷熟了，太平區公所、區農會以及樹孝商圈，上午在枇杷產地大湖桶山區聯合舉辦記者會，宣布今年的太平枇杷節系列活動開跑，並歡迎各界多享用綿密多汁的太平枇杷。

區農會總幹事余文欽說，去年12月中旬受寒流影響，部分枇杷幼果落果及授粉著果不良，使得套袋量及果粒數降低，但在農友做好肥培管理及辛勤照料下，整體枇杷品質更勝往年，即日起至4月上旬為太平區枇杷盛產期，送禮自用兩相宜，歡迎大家來品嚐。

他說，若要買最道地的太平枇杷，可以到頭汴坑產地向農友直接購買，或枇杷節活動現場也有展售。不過，建議最好的方式是打電話到太平區農會供銷部預約訂購，農會會為消費者提供品質最佳的枇杷，電話（04）22781148轉分機182、188。

區長許貴芳說，太平頭汴坑是台灣枇杷最早發源地，種植的枇杷甜美多汁、果肉細緻，一直是優質枇杷首選。區公所及農會2003年起每年攜手舉辦「太平枇杷節」，至今已第21屆，提醒民眾太平枇杷已經上市。