中捷藍線出入口直通金錢豹？ 中巿府這麼說

台中捷運藍線進入審議都市計畫變更，市府在文心路及台灣大道口2處街廓計畫聯合開發，傳分據路口的中華賓士及台灣中油表明不想加入，另有地方傳言未來捷運出口入口「直通」金錢豹市政店。

交通局澄清，捷運出入口主要規畫在主要道路和人流充沛的地方，方便搭乘捷運的旅客使用為主，「金錢豹」並不符條件，未在出入口範圍內。有議員則笑稱「搭捷運去金錢豹？不會吧？」

交通局指出，捷運藍線場站設施規畫以「可設置出入口」且「用地需求最少」為原則，優先劃設公有地，若該出入口位置具開發效益，再考量現況用地條件，劃設可供土地開發範圍。

市府為落實大眾運輸導向的都市發展(TOD)規畫及設計理念，目前規畫將藍線B14站文心路及台灣大道交叉口兩側用地變更為捷運開發區。

針對中華賓士及台灣中油兩處位置擬納入聯合開發，交通局說明，未來捷運藍線B14站將會是中捷綠線及藍線的轉乘車站，出入口位置除結合目前捷運綠線市政府站的兩個出入口外，另規畫在台灣大道及文心路交叉口北側，即目前中華賓士及台灣中油兩處設置出入口，方便搭乘。

交通局指出，中華賓士也是捷運綠線G9-1出入口捷運開發場站的土地所有權人之一，未來該公司若參與捷運藍線土地開發後，也可以選擇回到現在正進行開發中的綠線G9-1開發案做為他們的商辦或展場使用。

市府將針對中華置地及台灣中油的意見訴求納入台中市都市計畫委員會審議，並將秉持市府最大誠意，持續與相關捷運開發區的各土地所有權人積極溝通。