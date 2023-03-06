台中震大金鬱金香酒店開幕 顏莉敏身分證5號對中免費住

台中震大金鬱金香酒店今天開幕，推出「一起愛地球」身分證諧音對中17279即享平日愛地球客房免費住房，今天開幕儀式中，台中市副議長顏莉敏當場興奮喊，她的身分證有5個號碼對中「17279」，可免費住一晚。

台中港海線首家國際品牌酒店─台中震大金鬱金香酒店去年11月試營運4個月，今天正式對外開幕，今天起至3月31日止，全館同步推出住房、餐飲及宴會開幕慶限時限量優惠專案。

為響應環保署將於暑假起實施的不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中震大金鬱金香酒店推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺及拖鞋。

為鼓勵並回饋旅客響應此環保理念，開幕慶活動期間推出「17279一起愛地球，身分證對對碰住房免費」及「你環保我送餐」兩大環保住房優惠方案。

今天的開幕儀式來賓中，中市副議長顏莉敏馬上宣布，她的身分證號碼有5個數字對中，可享受免費愛地球客房平日住宿一晚，不含早餐，每日限量一間的優惠。

震大集團董事長葉漢祥今天在開幕中表示，民國107年該集團標下港務公司這塊員工宿舍和訓練中心園區，當時園區附近一片荒蕪，現在差別很大，有很多台中港風力發電的外商與工程師，還有2000多戶住宅區，他說梧棲變化很大，有老街文化的底蘊和歷史痕跡。

葉漢祥說，酒店前後仍保有海線防風林的木麻黃，這種樹生命力強，樹底部強壯，細看有存在的美感和價值，他期勉新開的台中震大金鬱金香酒店，學習木麻黃精神，再大的風也要適應，這座新旅館就能明天會更好，他有信心讓新旅館做到最好。

金鬱金香酒店集團台灣區董事總經理徐慶昌表示，金鬱金香酒店是歐洲酒店第二大集團，全球有1000多家酒店，台灣在今年底會有6家；台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港務分公司原有的員工宿舍和訓練中心2.5公頃標出，由專業團隊經營餐旅宿業和會展中心，活用港務公司房舍，也讓港務公司的多角化經營邁進一大步。