天冷木棉花延遲開花 彰化三鄉鎮各辦花季互別苗頭

春天木棉花盛放揭開每年南彰化的第一場花季，竹塘鄉、埤頭鄉、二林鎮都有木棉花道，三個鄉鎮公所各辦各的花季活動，絞盡腦汁設計節目，雖然錯開日期但不無互別苗頭的意味。

竹塘鄉木棉花季本（3）月11日搶先登場，地點同樣在新廣村的田頭堤防，目前四成開花。鄉公所今年特別規畫花落米稻田彩繪，呼應生肖兔年在稻田布置「花兔」地景，相當可愛。遊客今年拍木棉花還可走在花兔之間合影留念。

埤頭鄉和二林鎮的木棉花道都在東螺溪畔，目前開花不到三成。埤頭鄉公所3月18日舉辦母親河畔木棉花季親子健行，今年加入資源回收活動，兩公斤廢電池和3支廢手機可換環保洗碗精或環保洗衣粉。

「2023愛在二林木棉花季」3月19日開幕，鎮公所去年舉辦社區才藝對抗表演，熱鬧非凡，今年鎮長蔡詩傑和鎮公所員工組成的薩克斯風團隊仍領銜演奏，鎮公邀請的才藝團隊也依序上演跳舞和演奏樂器。

今年春季和往年相比氣溫偏低，木棉花全數延後開花，但國道1號北斗交流道的木棉花已滿開，竹塘等三鄉鎮的木棉花只開二至四成。