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台中購物節追加3.5億 綠批市府藐視議會藍指新民意監督

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員黃守達批市府追加購物節預算3.5億，重施故技、藐視議會。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員黃守達批市府追加購物節預算3.5億，重施故技、藐視議會。記者陳秋雲/攝影

台中市政府第一次追加減預算，民進黨議員黃守達指其中排入追加購物節3.5億元預算，但上屆已決議購物節不得再追加，要求退回。國民黨議員黃健豪說第4屆是新民意，上屆通過112年預算，「屆期不連續」的原則，送追加預算審查受新民意監督。

副市長黃國榮則解釋，「消費金喜送」不是台中購物節的預算，而是配合中央今年發給民眾6千元現金的配合措施，促進經濟發展。

黃國榮表示，因112年的市府總預算已在去年議會審查通過，市議會雖決議下次購物節不得再追加減預算附帶決議，但112年的購物節已編列且通過，因此113年購物節的預算就會在本預算中編足，不會再編在追加減預算中。

這次臨時會排入市府第一次追加減預算172億，民進黨市議員江肇國要求，不能只有一次臨時會處理，應該像審查本預算，至少再增加一次臨時會。

黃守達則表示，市府以「消費金喜送」的名義，行購物節追加減預算之實，嚴重藐視議會、逃避市議會監督，不尊重市議會。

黃健豪表示，本屆市議會有17位新選上的市議員，是新民意，購物節不得追加減預算是上一屆市議會的決議，對購物節有意見應尊重新民意。

議長張清照宣布，3月13日至22日第一次臨時會，13日報到同時召開大會，20日召開二讀會，22日二、三議會。

議員 民進黨

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