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彰化辦永樂街區再造競圖比賽 盼重振商圈榮景

中央社／ 彰化6日電

彰縣府為重振彰化市永樂商圈榮景，舉辦永樂街區再造競圖比賽，邀請相關科系青年學子，提出對未來生活想像及環境規劃願景，帶領商圈重返榮景。

位在彰化市永樂街的永樂觀光夜市商圈，是服飾商店群聚為主的商圈，永樂觀光夜市曾是中部規模最大、最熱鬧的夜市，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期俗稱「大道公夜市」，但近年來逐漸沒落。

為重振永樂商圈榮景，彰化縣政府青年發展處舉辦永樂街區再造競圖比賽；青發處今天發布新聞指出，希望針對永樂街區生活復興議題，公開徵求能引發公眾討論的創意提案。

青發處表示，比賽邀請相關科系或具有專業技能及創意構思的青年學子，針對永樂街區提出對未來生活的想像及環境規劃願景，競圖目標以街區生活與青年創業為主軸，結合周邊歷史資源提出可復甦沒落街區的創意提案。

青發處指出，希望參加競圖比賽學子可從青年返鄉創業的角度，提出活化街區內閒置空間的設計與經營方案，或從塑造街區特色、改善生活環境為出發點，提出結合周邊歷史資源與巷弄空間特性的藝術裝置介入方案，以及分析地區發展潛力，提出未來街區發展的整體策略與生活願景。

青發處表示，只要是大專院校三年級以上建築、景觀、空間設計、文化創意及都市規劃等相關科系在學學生，都可以用個人或組隊方式參加，截止日期至4月14日。

青年 夜市 彰化

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