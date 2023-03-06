影／好美！福壽山千櫻園粉紅櫻花仍盛開 白色系櫻花接著綻放
福壽山農場千櫻園粉紅櫻花目前仍盛開，白色系的櫻花已接著綻放，不同花色開滿山間，吸引遊客不停拍照。
最近高山天氣晴朗，但早晚氣溫偏低，福壽山農場千櫻園的粉紅色系櫻花掉落的速度趨緩，粉紅色系櫻花仍盛開中，許多遊客直呼「超好拍」。
粉紅櫻花預計可持續到3月10日，緊接著由白色系櫻花接續綻放，目前已可看到白色櫻花，福壽山農場表示，千櫻園海拔較高，櫻花休眠的時間比較長，當春天來臨醒來時，櫻花的精神也特別飽滿，目前滿園都是一片粉紅，有遊客說已經連續來3年拍櫻花，一年比一年更漂亮。
3月正是粉紅色系與白色系櫻花(如大島櫻、染井吉野櫻)交換班的時候，風起捲起一片粉紅櫻吹雪，有遊客現場買福壽長春茶在櫻花樹下品茗，體驗花瓣飄落身旁詩情畫意的感覺。
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