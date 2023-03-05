影／WBC熱身賽中華隊對戰中信兄弟 盧秀燕開球觀賽

WBC世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉辦，今、明兩天率先舉行4場官辦熱身賽，中華隊今晚對戰中信兄弟，吸引破萬球迷進場。台中市長盧秀燕受邀為賽事開球，賽前特別至兩隊球員休息室加油打氣，她說，「手心手背都是肉，中華隊加油！中信兄弟加油！希望雙方都能盡情享受今天的比賽」。

今晚開球儀式，由盧秀燕市長開球、中華隊隊長王威晨打擊、中信兄弟總教練林威助擔任捕手。盧秀燕說，今日中華隊對上在地中信兄弟，大家都非常期待，比賽精采可期。

今日除官辦暖身賽外，也是盧市長繼洲際棒球場開箱後，第一次以球迷身分前來。她說，相信所有球迷跟她有一樣心情，不用出國也猶如置身美國職棒大聯盟水準賽場，是至高無上的享受，請大家好好觀賽。

盧秀燕也對中華隊充滿信心，她表示，在自己國家進行比賽，相信對中華隊十分有幫助，也是市府睽違10年爭取主辦的原因，有全國民眾當後盾，能帶給中華隊加油鼓勵，不但進軍東京、更能前進邁阿密。

運動局長李昱叡表示，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，台中洲際棒球場榮幸獲選這屆正式賽場地與官辦熱身賽場地，球場歷經半年籌備，在MLB與WBC監督下，已完成設備升級並優化，包括噴灌系統更新、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，讓球場媲美MLB一流水準，歡迎球迷來台中感受最經典、精彩的棒球賽事，為中華隊加油。