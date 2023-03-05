響應國際婦女節 中市草地野餐趴送麵包、玫瑰花

慶祝38國際婦女節，台中市社會局今日舉辦「擁抱平等、看見性平，草地野餐趴」，呼應1908年紐約婦女遊行爭取工資和尊嚴，以口號「麵包與玫瑰」最為有名，今天活動現場也致贈法國麵包與玫瑰花，給200戶預先報名的家庭，鼓勵女性成為家庭支柱，同時也擁有自己的生活。

台中市社會局長廖靜芝表示，今年國際婦女節的主題為「擁抱平等」，此次野餐趴邀請培力的「台中女子市集」攤商共同參與，展現一技之長，也串聯在地的婦女團體表演，呈現女性多元的面貌與魅力。現場還有性平六大議題闖關攤位，希望民眾透過輕鬆有趣的活動看見性平，進而敞開心胸擁抱平等。

廖靜芝說，台中市是重視女性權益的城市，近年在性平與婦女權益上更有具體實績，像是台中市的女性區長比例為六都第一；布建11處婦女福利服務中心，數量全國第一；221個委員會更全數達到任一性別比例達三分之一。

社會局指出，為培植發揮更多女性的能力，台中市現有11處婦女福利服務中心，市府並規劃展覽、講座及體驗等多元活動，鼓勵市民關注女性權益，讓性別平權意識的種子深植內心、茁壯發芽。