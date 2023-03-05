聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗觀霧霧社櫻王花開約六成 一樹雪白夢幻絕美
追櫻一族朝聖的苗栗縣觀霧霧社櫻王，目前花開六、七成，一樹雪白花朵如夢似幻，蕭姓遊客直呼國家級美景！如果沒有下雨，估計3月15日左右落花，上山賞花要把握時間。
林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的霧社櫻王，推估樹齡至少有80年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，今天天氣晴朗，吸引大批遊客上山賞花，潔白花朵繽紛美不勝收，遠眺聖稜線清晰可見。
觀霧山莊提醒民眾注意賞花禮儀，請不要攀爬欄杆，圍籬區請勿進入，更不要拉著花朵枝條拍照，櫻王下請勿停車，停車場滿了，請停外側停車場，也請不要阻擋大鹿林道西線出入口，以保持道路暢通，此外，山區缺水，請大家節約用水。
新竹林管處指出，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以霧社為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，霧社櫻花瓣潔白，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花，霧社櫻在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的3月雪如夢似幻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言