苗栗觀霧霧社櫻王花開約六成 一樹雪白夢幻絕美

追櫻一族朝聖的苗栗縣觀霧霧社櫻王，目前花開六、七成，一樹雪白花朵如夢似幻，蕭姓遊客直呼國家級美景！如果沒有下雨，估計3月15日左右落花，上山賞花要把握時間。

林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的霧社櫻王，推估樹齡至少有80年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，今天天氣晴朗，吸引大批遊客上山賞花，潔白花朵繽紛美不勝收，遠眺聖稜線清晰可見。

觀霧山莊提醒民眾注意賞花禮儀，請不要攀爬欄杆，圍籬區請勿進入，更不要拉著花朵枝條拍照，櫻王下請勿停車，停車場滿了，請停外側停車場，也請不要阻擋大鹿林道西線出入口，以保持道路暢通，此外，山區缺水，請大家節約用水。