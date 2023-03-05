二水源泉推動農村低碳小旅行 騎單車賞花兼採果

彰化縣二水鄉源泉社區推動鄉村共學，老屋故事屋最近舉辦「厝內講古」活動，舉辦巡山員攝影展，邀請巡山員、小農媽媽來分享，並推動農村低碳自由行小旅行，提供深度導覽，二人就可成行，最近正值黃花風鈴木與花旗木花季陸續展開，吸引遊人造訪。

源泉社區去年拿下二個大獎，分別是以源泉故事屋拿下台灣園冶獎，還有源泉社區前理事長賴昭旭也得到農村領航獎，賴昭旭一路帶著社區民眾講著八堡圳水源頭的故事，也將先民治水的籠仔篙變裝成為社區裝置藝術主題，更挖掘出社區荒廢文具店的暖心故事，重新將文具店改造成社區故事屋，成為當地旅遊亮點。

賴昭旭說，農村人口老化，希望結合青年與銀髮族一起「青銀共創」在地美好願景，今年的主題是透過鄉村共學進行環境教育，讓在地民眾與遊客一起融入環境教育，也推動低碳生活。

老屋故事屋陸續推出「厝內講古」活動，有小農媽媽分享友善農耕心得，還有3月2日到3月31日在故事屋有「浪漫巡山員攝影展」，3月11 日的巡山員講座更是一開放報名就秒殺額滿。

賴昭旭說，因應疫情解封後，旅遊會更活絡，社區也推出水圳文化小旅行，更推「低碳自由行」，鼓勵遊客搭公共交通工具如搭台鐵到二水，再進行農村單車小旅行，源泉社區就在台鐵集集小火車路線上，3月前黃花風鈴木就已爆開，花旗木最近正含苞待放，可安排漫步水圳和賞花之旅。