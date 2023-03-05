彰化縣政府廉政滿意度達9成 警察維護治安表現最優

彰化縣政府委託民調公司針對彰化縣政府廉政滿意程度調查，受訪者有9成滿意廉能施政表現，在評價上，以「警察人員維護社會治安表現」達95.9%，其次是以處理COVID-19(新冠肺炎)」的滿意度最高，達到95.4%，進步最大的是「橋梁及道路維護」的滿意度比去年大幅提高9.7%，達到80.8%。

這項民調主要針對「廉能印象」調查，並以隨機方式電話訪問彰化縣年滿18歲以上的民眾，調查期間是今年1月3日到12日，其中，「人員清廉程度」調查顯示，有93.5%受訪者對縣府表現滿意，與去年相比提高了2.8%；且近9成縣民表示未曾親身經歷或聽聞縣府人員辦事「需要送紅包、關說或應酬」等情形，「服務及效率」有88%的受訪者表示滿意，其中「服務態度」達91.7%。

在「廉能印象評價」方面，則針對7項施政重點調查，「警察人員維護社會治安表現」滿意度達到95.9%，「處理COVID-19(新冠肺炎)」也達到95.4%、「推動長青福利業務」達到90.2%、「推動環保業務」86.5%、今年新設的「推動青年創業、培訓及補助」也達85.9%，「橋梁及道路維護」80.8%，比去年的滿意度則大幅提高9.7%。

縣府指出，縣長王惠美特別重視縣府團隊廉潔施政，因此反映在彰化縣政府今年廉政滿意程度調查，各項指標平均值達到9成滿意度，本次調查結果將做為縣府推動縣政的重要參考依據。