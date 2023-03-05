台中霧峰農田缺水 區農會：對山區果樹影響反而大

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。圖／李天生提供
雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。圖／李天生提供

雨下得少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。霧峰區農會總幹事黃景建說，雖有影響，但插秧期已過，只是田中有水比較不容易長草，和田間管理有關，整體而言，影響應該不大。

黃景建說，反倒是目前正值龍眼開花期，也是正需要水的時候，若是雨水不足，開花之後就要結果，果子從小到大，若缺少水分會長不好，因此看來對山區果樹反而影響比較大。

他說，農田水利署霧峰站所說的1800公頃應該是包括烏日的喀哩地區，霧峰的香米則有700公頃，目前看來上游的地方水井少、灌溉溝渠水少，所以要輪灌。因為插秧後一個月內若田裡沒水，田裡容易長草，除草會很辛苦，影響田間管理。

黃景建說，對水稻的影響應該不會很嚴重，還有一段時間可以撐，但管理上會很辛苦，其他水井多的地方就過得去，影響較多應在南勢一帶。他說，產量影響不重，至於影響多少則尚難估計。

農會 雨水 水利署

延伸閱讀

烏溪缺水和鳥嘴潭人工湖興建有關？ 中水局長：一點關係都沒有

台中搜救犬隊有家了！ 盧秀燕：財政部同意保留霧峰基地

影／台中霧峰農會百年 總幹事黃景建：求新求變 開創下一個百年

相關新聞

中原盃全國書法比賽 馬英九：書法是一門5000年的藝術

台灣道教總廟無極三清總道院今天舉辦中原盃第26屆全國書法比賽，1200人參加決賽，前總統馬英九連續14年到場，他今天說，...

台中霧峰農田缺水 區農會：對山區果樹影響反而大

雨下得少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。霧峰區農會總幹事黃景建說，雖有影響，但插秧期已過，只是田中有水比較...

烏溪缺水和鳥嘴潭人工湖興建有關？ 中水局長：一點關係都沒有

雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌，並有農民懷疑是因為鳥嘴潭人工湖興建，引了烏溪的水，才使得灌溉缺水。...

台中西屯停車場附設全聯 民眾：賺到了！停車還買到蛋

台中市停車場超酷！西屯路「逢甲立體停車場」去年8月5日啟用，把平面91席停車位擴充到280席立體停車場。交通局表示，近年...

WBC經典賽今台中熱身登場 中警設機動派出所協助

WBC世界棒球經典賽在今、明兩天，在洲際棒球場舉辦熱身賽，正式賽事在8日登場，台中市第五警分局在比賽期間，在周邊四平路、...

中科廣場回不去了！3月拆光還地 台中牛排館北屯重開幕

台中市西屯區原來的中科購物廣場熄燈，最近已拆除大半，地方居民、店家原本盼「起死回生」，台中市政府都市發展局表示，中科商圈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦