台中霧峰農田缺水 區農會：對山區果樹影響反而大

雨下得少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。霧峰區農會總幹事黃景建說，雖有影響，但插秧期已過，只是田中有水比較不容易長草，和田間管理有關，整體而言，影響應該不大。

黃景建說，反倒是目前正值龍眼開花期，也是正需要水的時候，若是雨水不足，開花之後就要結果，果子從小到大，若缺少水分會長不好，因此看來對山區果樹反而影響比較大。

他說，農田水利署霧峰站所說的1800公頃應該是包括烏日的喀哩地區，霧峰的香米則有700公頃，目前看來上游的地方水井少、灌溉溝渠水少，所以要輪灌。因為插秧後一個月內若田裡沒水，田裡容易長草，除草會很辛苦，影響田間管理。

黃景建說，對水稻的影響應該不會很嚴重，還有一段時間可以撐，但管理上會很辛苦，其他水井多的地方就過得去，影響較多應在南勢一帶。他說，產量影響不重，至於影響多少則尚難估計。