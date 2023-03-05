聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏溪缺水和鳥嘴潭人工湖興建有關？ 中水局長：一點關係都沒有

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中區水資源局長張庭華今指出，烏水缺工和鳥嘴潭人工湖一點關係都沒有。圖／取自經濟部水利署網站
中區水資源局長張庭華今指出，烏水缺工和鳥嘴潭人工湖一點關係都沒有。圖／取自經濟部水利署網站

雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌，並有農民懷疑是因為鳥嘴潭人工湖興建，引了烏溪的水，才使得灌溉缺水。中區水資源局長張庭華今指出，這和鳥嘴潭人工湖一點關係都沒有，主要是因為烏溪的水目前僅每秒7立方公尺，遠不足灌溉所需的每秒21立方公尺，原因則是乾旱。

張庭華說，烏溪長年流動，鳥嘴潭 人工湖平日會蓄積烏溪的水，但不會在灌溉時期取水，且去年此時鳥嘴潭人工湖就已運轉，並未缺水，足證和鳥嘴潭人工湖興建無關。

對於中央氣象局推估今年3、4月降雨量偏低，加上5、6月氣象環境狀況未明，台中市政府經發局已提前部署審慎因應。張庭華也說，的確應該提前因應、超前部署，以免旱災重演，到時無水可用。

霧峰區農會總幹事黃景建說，雖然中區水資源局澄清鳥嘴潭人工湖取水不影響灌溉，但農民疑慮仍多，應由第三方公正單位實際調查，以科學數據說明，才能取信農民。

農民 水資源 台中市

延伸閱讀

旱情擴大 台中霧峰1千8百公頃農田輪灌

新山水庫搶修後重蓄水另建抗旱管線 基隆夏季應不缺水

相關新聞

中原盃全國書法比賽 馬英九：書法是一門5000年的藝術

台灣道教總廟無極三清總道院今天舉辦中原盃第26屆全國書法比賽，1200人參加決賽，前總統馬英九連續14年到場，他今天說，...

台中霧峰農田缺水 區農會：對山區果樹影響反而大

雨下得少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌。霧峰區農會總幹事黃景建說，雖有影響，但插秧期已過，只是田中有水比較...

烏溪缺水和鳥嘴潭人工湖興建有關？ 中水局長：一點關係都沒有

雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌，並有農民懷疑是因為鳥嘴潭人工湖興建，引了烏溪的水，才使得灌溉缺水。...

台中西屯停車場附設全聯 民眾：賺到了！停車還買到蛋

台中市停車場超酷！西屯路「逢甲立體停車場」去年8月5日啟用，把平面91席停車位擴充到280席立體停車場。交通局表示，近年...

WBC經典賽今台中熱身登場 中警設機動派出所協助

WBC世界棒球經典賽在今、明兩天，在洲際棒球場舉辦熱身賽，正式賽事在8日登場，台中市第五警分局在比賽期間，在周邊四平路、...

中科廣場回不去了！3月拆光還地 台中牛排館北屯重開幕

台中市西屯區原來的中科購物廣場熄燈，最近已拆除大半，地方居民、店家原本盼「起死回生」，台中市政府都市發展局表示，中科商圈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦