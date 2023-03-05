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烏溪缺水和鳥嘴潭人工湖興建有關？ 中水局長：一點關係都沒有
雨下的少，台中霧峰地區農業用水傳出吃緊，並已開始輪灌，並有農民懷疑是因為鳥嘴潭人工湖興建，引了烏溪的水，才使得灌溉缺水。中區水資源局長張庭華今指出，這和鳥嘴潭人工湖一點關係都沒有，主要是因為烏溪的水目前僅每秒7立方公尺，遠不足灌溉所需的每秒21立方公尺，原因則是乾旱。
張庭華說，烏溪長年流動，鳥嘴潭 人工湖平日會蓄積烏溪的水，但不會在灌溉時期取水，且去年此時鳥嘴潭人工湖就已運轉，並未缺水，足證和鳥嘴潭人工湖興建無關。
對於中央氣象局推估今年3、4月降雨量偏低，加上5、6月氣象環境狀況未明，台中市政府經發局已提前部署審慎因應。張庭華也說，的確應該提前因應、超前部署，以免旱災重演，到時無水可用。
霧峰區農會總幹事黃景建說，雖然中區水資源局澄清鳥嘴潭人工湖取水不影響灌溉，但農民疑慮仍多，應由第三方公正單位實際調查，以科學數據說明，才能取信農民。
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