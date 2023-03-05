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台中西屯停車場附設全聯 民眾：賺到了！停車還買到蛋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中西屯逢甲停車場，附設全聯昨天開幕，停車方便。記者陳秋雲／攝影
台中西屯逢甲停車場，附設全聯昨天開幕，停車方便。記者陳秋雲／攝影

台中市停車場超酷！西屯路「逢甲立體停車場」去年8月5日啟用，把平面91席停車位擴充到280席立體停車場。交通局表示，近年啟用的停車場打造喝咖啡、用餐、生鮮超市與旅宿進駐，民眾停車後順便逛全聯，發現可買到平價雞蛋，樂壞了。

西屯逢甲停車場的「全聯」昨天開幕，不少逛逢甲的民眾發現停車時還可逛超市，買到雞蛋、買菜全包辦，意外有驚喜。

交通局表示，交通局希望顛覆傳統停車場的想像，規劃階段加入育樂休閒等設計元素，例如沙鹿區沙田路融入藝術裝置空間，藝術創作者郭國相打造「樂遊」，主題為兩座車子造型雕塑，車型外框主體由不鏽鋼材打造，車側延伸出座椅，提供民眾休憩。

豐原轉運中心內部公共藝術獲選作品「運轉城市」，由藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館專業廖沛怡等人創作，外牆以格柵傳達「火車過山洞」吸引拍照打卡。

台中西屯逢甲停車場，BOT廠商邀來燒肉店，剛開幕招客。讓記者陳秋雲／攝影
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台中西屯逢甲停車場，附設全聯，今天中午蛋架上還有一半有平價雞蛋。記者陳秋雲／攝影
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台中西屯逢甲停車場，一樓是烤鴨店，樓上是停車場，中市交通局啟動停車場複合式經營。記者陳秋雲／攝影
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