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WBC經典賽今台中熱身登場 中警設機動派出所協助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
WBC世界棒球經典賽今天在洲際棒球場舉辦熱身賽，警方實施交通管制，也在球場設置機動派出所，服務球迷。圖／第五警分局提供
WBC世界棒球經典賽今天在洲際棒球場舉辦熱身賽，警方實施交通管制，也在球場設置機動派出所，服務球迷。圖／第五警分局提供

WBC世界棒球經典賽在今、明兩天，在洲際棒球場舉辦熱身賽，正式賽事在8日登場，台中市第五警分局在比賽期間，在周邊四平路、洲際路從上午9時至凌晨零時，執行交通管制封閉，另外也在球場2樓大門出入口設置機動派出所，以服務球迷。

第五警分局表示，賽事舉辦期間，洲際棒球場周邊四平路（環中路至崇德十九路）、洲際路（四平路段至豐樂一街）於比賽期間上午9時起至24時，都進行管制封閉，崇德十九路也將視立體停車場停車狀況彈性實施交管。

五分局提醒，球迷如停車場已滿可往周邊重劃區道路停放、再步行至球場觀賞賽事，或搭乘大眾運輸工具，詳細內容可前往市政府官網查詢https://www.taichung.gov.tw/2266048/

五分局指出，驗票入場時將簡易過濾、請球迷朋友依照現場工作人員指示耐心排隊入場；進場後在球場2樓觀眾席大門入口，也規畫有警察機動派出所，如有需為民要服務事項可前往洽詢，請廣大球迷朋友安心看球、齊心加油，將中華隊送往東京。

WBC世界棒球經典賽今天在洲際棒球場舉辦熱身賽，警方實施交通管制，也在球場設置機動派出所，服務球迷。圖／第五警分局提供
WBC世界棒球經典賽今天在洲際棒球場舉辦熱身賽，警方實施交通管制，也在球場設置機動派出所，服務球迷。圖／第五警分局提供

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