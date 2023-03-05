中科廣場回不去了！3月拆光還地 台中牛排館北屯重開幕

台中市西屯區原來的中科購物廣場熄燈，最近已拆除大半，地方居民、店家原本盼「起死回生」，台中市政府都市發展局表示，中科商圈拆屋還地訴訟，由台糖公司向法院提出強制執行，目前拆除地上物中，台糖公司預計今年3月底拆除完畢。

台中牛排館、柴火火焰烤鴨館原本在中科廣場投下鉅資經營，吹熄燈號後，最近台中牛排館表示要在北屯復店，在老台中消費圈引發討論；另柴火烤鴨也在松竹路重啟爐灶，另在健行路開外帶店，走出陰霾。

都發局說明，中科這處商場屬台中市西屯區「公96」公園用地，已納入台中市都市計畫主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案，2019年12月13日市都委會106次會議會審議通過，公96用地擬調整為部分住宅區（2.8公頃）及部分公園用地（2.8公頃），變更總面積 5.6公頃，附帶條件是變更後住宅區應整體規劃及開發，公園用地應無償捐贈台中市政府後，住宅區才發照建築。

都發局指出，這項計畫公展草案內容目前在內政部都市計畫委員會審議階段，相關內容以審竣後發布實施內容為準。

中科購物廣場（Tech Mall）位在台中市西屯區的社區型購物中心，營業面積4740坪的購物中心，商場規劃「立體百貨平面化」，業種包括餐飲、服飾、專門店、超市、運動設施等。2005年10月起商場分期分區陸續開幕，帶動周邊住宅及商業發展，逐漸形成中科商圈。2020年6月1日，因商場建物被判定為違建，台中市政府都市發展局斷水斷電而停業。

深耕公司2004年1月取得16800坪台灣糖業公司土地承租權，起造臨時建築，進駐品牌包含不少知名及連鎖的餐飲、運動用品、潮牌店家進駐，是台灣罕見的「平面式低密度商場」，尤其位在中科園區旁，客源來自中科、水崛頭與海線地區，統計每月來客數約30萬人次。