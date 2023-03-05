台中首座可吃烤鴨、呷燒肉停車場 如今全聯也來了！

台中市停車場設賣場可買菜、吃烤鴨、呷燒肉。台中市政府交通局與民間企業攜手斥資8.3億元，打造逢甲平面停車場轉變為地下2層、地上5層的立體停車場，可紓解商圈停車問題，陸續規劃多家知名餐飲進駐，其中有台中市第一座公有停車場配有大型連鎖超市。

交通局長葉昭甫說，逢甲立體停車場由交通局和智揚科公司合作，透過民間機構參與公共建設BOT的方式，許可經營年限40年，將逢甲停車場轉型為立體停車場，另引入廠商規劃餐飲業進駐，包括全聯福利中心旗艦店，業者看好車潮帶來錢潮，加碼在台中投資展店。

廠商引進阿杜品鴨樓、山鯨燒肉等餐飲業者後，全聯旗艦店也插旗停車場商業空間，BOT案停車場不只是停車場。

葉昭甫說，逢甲停車場立體化啟用後，提供280席汽車位、91席機車位，比原本僅有90席汽車位，增加190席，汽車格變3倍，紓緩停車困擾，還規劃智慧化設備、停車諮詢服務，並建置「停車管理中央控制中心」，備有130餘支場內外監視器，發現異常狀況即回報，為停車安全把關。

停車場第2樓層也設置親子及身障專用停車格，規劃低碳停車位，提升電動車停車及充電基礎設施，未來更將增設4座供電動車使用的快充充電樁，發揮土地活化最大效益。

智揚科技總經理黃耀賢說，原來的逢甲平面停車場夜間較昏暗，通行恐有安全疑慮，如今停車場自去年8月開幕後，當地呈現亮麗景觀，重新激活西屯區，開幕的全聯旗艦店為台中市首座與停車場結合的模式，供應周邊商圈停車空間，停車場多元經營績效，一舉數得。

葉昭甫說，逢甲立體停車場「市府出地、企業出錢」打造逢甲商圈停車空間，除提供停車空間外，賦予停車場更多生活機能。