2023國際自由車環台公路賽12日登場 台中交管措施大公開
2023國際自由車環台公路大賽為我國舉辦重要國際級運動賽事之一，全台共分5站進行，其中第3站—浪漫台三線站，3月14日由新竹縣出發，預計中午途經台中市東勢、石岡等2個行政區，將全線管制供選手通行，屆時轄區東勢警分局將派員於各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過。
2023國際自由車環台公路大賽將有來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約200位參賽，活動期程本月12日起至16日止，預計中午12點到下午2點途經台中市東勢、石岡等2個行政區。
東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：
一、 競賽車隊預計於12時46分，由卓蘭大橋縣市交界進入台中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。
二、 交通管制路段、時間
(一) 台三線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路與明德路西端口）禁止砂石車通行，管制時間：3月13日至3月14日（全日）。
(二) 台三線（卓蘭大橋至東勢區新豐街與豐勢路口）雙向車道管制，管制時間：3月14日11時至14時。
(三) 台三線（東勢區新豐街與豐勢路口至石岡區豐勢路與明德路東端口）南向車道封閉禁止車輛通行，北向內側車道劃設調撥車道供南向通行，管制時間：3月14日11時至14時。
(四) 石岡區豐勢路（明德路東端口至石岡街東端口）雙向車道封閉，禁止車輛通行，管制時間：3月14日11時至18時。
東勢警分局表示，由於該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制。
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