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彰化溪湖拒收事業廢棄物爆不愉快 鎮長PO文表態

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
環保人員隨機破袋稽查彰化縣溪湖鎮民的垃圾包。圖／溪湖鎮公所提供
環保人員隨機破袋稽查彰化縣溪湖鎮民的垃圾包。圖／溪湖鎮公所提供

彰化縣每年度全縣各鄉鎮環境清潔及資源回收考核評比，人口數第五大的溪湖鎮經常在「後段班」，被環保局列入加強稽查名單，溪湖鎮清潔隊從嚴拒收夾雜事業廢棄物的垃圾包，跟工廠業者發生齟齬，鎮長何炳樺今天重申落實環保法令，陣痛期「很抱歉」。

溪湖鎮清潔隊過去「以和為貴」，清運家戶垃圾時破袋抽查到工廠業者把裝原料的塑膠袋、手套、碎布、繩索等事業廢棄物混在家戶垃圾裡企圖蒙混過關，清潔隊勸導重新分類；沒被當場查到的運抵溪州焚化廠被抽查到，不但原車退回還被環保局記點列入黑名單，去年被退3次，環保局增加稽查頻率，去年12月到今年2月的每個月突擊檢查溪湖鎮清潔車收家戶垃圾情形。

鎮長何炳樺今天表示，溪湖鎮人口數僅次於彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮，5萬4千多名鎮民每天產生約37.8噸廢棄物，他就任後強烈要求嚴格禁止收取事業廢棄物，近來多次發現工廠把事業廢棄物混在家戶垃圾裡，清潔隊員抽查到並拒收，引發業者跟清潔車隨車人員之間的不愉快。

今天他重申，清潔隊依據廢清法只能收運家戶垃圾，民眾若把事業廢棄物交給清潔車將涉及違法；推動政策一定有陣痛期謾罵聲，他「很抱歉」但為了溪湖的進步與成長希望大家守法，做好資源回收和分類。

廢棄物 資源回收

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