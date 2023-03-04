快訊

南投立委補選失利 朱立倫鞠躬致歉：努力不夠、檢討再出發

明清晨4縣市防10度以下低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

蔡培慧擊敗老將林明溱 學者分析綠營複製2022「這打法」

影／大雅小麥文化節盛大舉辦 千人朝聖拍黃金麥浪、溜滑梯

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影

台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。服務農會40年的大雅區農會總幹事林國永擔憂，大雅為小麥故鄉，近年鳥害日益嚴重，自嘲「與鳥共存，小麥禿禿」，盼有解決之道；農委會主委陳吉仲允諾，鳥兒食用小麥問題，交由農委會協助。

今天上午，小麥文化節在大雅區寶興宮熱鬧登場，現場有小麥相關裝置藝術、溜滑梯、盪鞦韆，更有各式家政班、農會的美食攤位，吸引上千人漫步、拍照，車位一位難求，熱鬧滾滾。

台中市長盧秀燕到會場見到陳吉仲，牽起陳的手一起入席表示歡迎，立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢也到場替活動揭序幕。

盧秀燕致詞表示，今年小麥文化節邁入第20年，盛大舉行，加上好天氣，人潮踴躍，活動舉辦的有聲有色。

盧秀燕說，能在都市看到麥浪不容易，台中市小麥種植共132公頃，其中120公頃就在大雅區，希望大家年年來參加，就是最好的食農教育。她也向服務農會40年的總幹事林國永致敬，感謝他對農民的照顧。

林國永則反映，小鳥食用小麥問題逐年嚴重，自嘲「與鳥共存，小麥禿禿」，小鳥飽肚農民卻苦哈哈，希望小麥栽種納入農民保險。大雅區農會理事長張明湖致詞時當面向陳吉仲反映，鳥害問題嚴重，長官不可忽視。

陳吉仲允諾，小鳥食小麥問題，交由農委會協助，明年他參加活動，不能讓張理事長二度反映，農委會全力照顧農民。

陳說，農業要跟糧食安全、在地文化、觀光休閒結合，小麥文化節舉辦20年，對當地觀光與農業幫助很大，台中市各區都很有特色，只要舉辦活動，農委會都會協助，不只親自參加，經費也會支持。

農業局表示，現場主裝置藝術利用小麥兔子熱氣球呈現熱鬧氣氛，就像在開一場熱鬧的豐收嘉年華，慶祝新的一年有好的開始；副景裝置藝術有麥田地景迷宮及地景裝置藝術布置等。

台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳，各區農會與家政班擺設美食攤位，熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳，各區農會與家政班擺設美食攤位，熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
農委會主委陳吉仲、台中市長盧秀燕等人替大雅小麥文化節揭開序幕。記者林佩均／攝影
農委會主委陳吉仲、台中市長盧秀燕等人替大雅小麥文化節揭開序幕。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕入場見到農委會主委陳吉仲，立即牽手一起入席，盧台上致詞更親自邀請陳主委到台中看棒球賽事，互動熱絡。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕入場見到農委會主委陳吉仲，立即牽手一起入席，盧台上致詞更親自邀請陳主委到台中看棒球賽事，互動熱絡。記者林佩均／攝影

小麥 農會 農委會 陳吉仲 盧秀燕 食農教育

延伸閱讀

影／全台史上最久的蛋荒 陳吉仲：3月底再進500萬顆

藍委指「ChatGPT認陳吉仲不負責」 陳建仁緩頰：農民都感動

為何不從東南亞進口雞蛋？ 陳吉仲：有打疫苗不考慮

為何只買澳洲蛋？陳吉仲：中國有打疫苗不考慮

相關新聞

九蛙全露！外界關注水情吃緊 台電：日月潭蓄水7成維持正常

日月潭九蛙現身，外界關注水情吃緊，台電今天表示，九蛙疊像僅供參考，目前日月潭水庫水量尚有7成，台電將持續與水利署合作妥善...

彰化溪湖拒收事業廢棄物爆不愉快 鎮長PO文表態

彰化縣每年度全縣各鄉鎮環境清潔及資源回收考核評比，人口數第五大的溪湖鎮經常在「後段班」，被環保局列入加強稽查名單，溪湖鎮...

植樹月員林市公所送樹苗 上午沒拿到下午還有2千株

每年三月是植樹月，彰化縣員林市公所今天在員林公園贈送樹苗，向南投區林管理處申請2千株，縣政府加碼2千株，送給喜愛植物的民...

大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善

台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路...

彰化中興莊眷村修復在即 國產署不同意土地無償撥用

彰化縣政府積極活化中興莊眷村，連同中央補助將投入1億8千萬元修復、改建，打造為特色文化園區，不過，二期全區修復工程預定本...

喜樂水餃撐不住漲價了 矽品員工接力團購捐款80萬元

彰化縣瑪喜樂基金會水餃工坊雇用20多名身障者，「喜樂水餃」擺脫不了每年元宵節前後的淡季，今年更受原物料上揚影響，不得不調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦