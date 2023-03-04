影／大雅小麥文化節盛大舉辦 千人朝聖拍黃金麥浪、溜滑梯

台中市小麥文化節今在大雅區盛大舉辦，黃澄澄麥浪隨風搖曳、空氣中淡淡麥香，民眾與麥田合影，孩子在麥田溜滑梯區玩耍。服務農會40年的大雅區農會總幹事林國永擔憂，大雅為小麥故鄉，近年鳥害日益嚴重，自嘲「與鳥共存，小麥禿禿」，盼有解決之道；農委會主委陳吉仲允諾，鳥兒食用小麥問題，交由農委會協助。

今天上午，小麥文化節在大雅區寶興宮熱鬧登場，現場有小麥相關裝置藝術、溜滑梯、盪鞦韆，更有各式家政班、農會的美食攤位，吸引上千人漫步、拍照，車位一位難求，熱鬧滾滾。

台中市長盧秀燕到會場見到陳吉仲，牽起陳的手一起入席表示歡迎，立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢也到場替活動揭序幕。

盧秀燕致詞表示，今年小麥文化節邁入第20年，盛大舉行，加上好天氣，人潮踴躍，活動舉辦的有聲有色。

盧秀燕說，能在都市看到麥浪不容易，台中市小麥種植共132公頃，其中120公頃就在大雅區，希望大家年年來參加，就是最好的食農教育。她也向服務農會40年的總幹事林國永致敬，感謝他對農民的照顧。

林國永則反映，小鳥食用小麥問題逐年嚴重，自嘲「與鳥共存，小麥禿禿」，小鳥飽肚農民卻苦哈哈，希望小麥栽種納入農民保險。大雅區農會理事長張明湖致詞時當面向陳吉仲反映，鳥害問題嚴重，長官不可忽視。

陳吉仲允諾，小鳥食小麥問題，交由農委會協助，明年他參加活動，不能讓張理事長二度反映，農委會全力照顧農民。

陳說，農業要跟糧食安全、在地文化、觀光休閒結合，小麥文化節舉辦20年，對當地觀光與農業幫助很大，台中市各區都很有特色，只要舉辦活動，農委會都會協助，不只親自參加，經費也會支持。