會插秧要知秧苗怎麼來的 彰化香田師生溯源解密

彰化縣香田國小有一塊生態田，小朋友年年插秧和收割，從不知道秧苗怎麼來的。今年趕在插秧前安排四、五年級學童到香田社區的育秧場了解育秧過程，將擔任下周一（3月6日）全校師生插秧日的種子小老師。

香田國小校長鄭培華今天說，春天是農忙季節，學校排訂下周一全校師生插秧，有些老師想起歷屆小朋友學會插秧，卻不知道秧苗怎麼來的，因此規畫到香田育秧場了解農民如何育秧，四、五年級學童加上兩班導師總共30人，小朋友騎獨輪車，老師快步走路，配合農民作息，上午8點就到達育秧場。

輔導主任林文達的家族務農，他退休後也務農，介紹育苗中心功能和秧苗成長過程，種子小老師作筆記之後擬訂題目互相問答，模擬下周一為全校師生解說的狀況，同時加深記憶。

鄧姓學童表示，育秧第一步會先將稻穀浸泡在攝氏65度溫水的桶子，加入酒精消毒殺菌。謝姓小朋友說，穀粒經過一排機器做加土壤等處理，將成為一盤一盤等待成長的秧苗。田姓學童接著說，秧苗盤放在戶外田裡，用塑膠袋蓋好保溫並防止長出的脆弱秧苗日曬爛掉。