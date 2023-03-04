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會插秧要知秧苗怎麼來的 彰化香田師生溯源解密

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣香田國小學童認識秧苗盤放在農田裡覆蓋塑膠布防寒防曬的原因。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小學童認識秧苗盤放在農田裡覆蓋塑膠布防寒防曬的原因。圖／香田國小提供

彰化縣香田國小有一塊生態田，小朋友年年插秧和收割，從不知道秧苗怎麼來的。今年趕在插秧前安排四、五年級學童到香田社區的育秧場了解育秧過程，將擔任下周一（3月6日）全校師生插秧日的種子小老師。

香田國小校長鄭培華今天說，春天是農忙季節，學校排訂下周一全校師生插秧，有些老師想起歷屆小朋友學會插秧，卻不知道秧苗怎麼來的，因此規畫到香田育秧場了解農民如何育秧，四、五年級學童加上兩班導師總共30人，小朋友騎獨輪車，老師快步走路，配合農民作息，上午8點就到達育秧場。

輔導主任林文達的家族務農，他退休後也務農，介紹育苗中心功能和秧苗成長過程，種子小老師作筆記之後擬訂題目互相問答，模擬下周一為全校師生解說的狀況，同時加深記憶。

鄧姓學童表示，育秧第一步會先將稻穀浸泡在攝氏65度溫水的桶子，加入酒精消毒殺菌。謝姓小朋友說，穀粒經過一排機器做加土壤等處理，將成為一盤一盤等待成長的秧苗。田姓學童接著說，秧苗盤放在戶外田裡，用塑膠袋蓋好保溫並防止長出的脆弱秧苗日曬爛掉。

香田國小生態田插秧活動今年進入第十六年，校長鄭培華認為推動稻米為主題的食農教育能讓孩子親近土地，認識家鄉水稻產業和長輩的職業，珍愛二林這片土地。

彰化縣香田國小學童觀看秧苗育成過程。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小學童觀看秧苗育成過程。圖／香田國小提供

農民 食農教育 稻米

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