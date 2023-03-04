聽新聞
test
0:00 / 0:00
大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善
台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路口呈「Y字」型也發生5件車禍事故，被民眾稱為「大魔王路口」，呼籲市府改善。
台中交通局回應，舊省農會前六岔路口，號誌規劃為多時相管制，中興路左轉新仁路，已設有遲閉時相，以利車輛左轉，交通局將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策；日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。
張芬郁昨邀集當地大里區西榮里長羅文評、交通局和市公所會勘。張芬郁說明，舊省農會前由中興路二段、德芳路一段、新仁路等路交叉的六叉路口，其中德芳路一段和新仁路二段與中興路交會後又道路縮減，造成往來行車交織，險象環生，霧峰警分局統計六叉路口去年至今發生車禍35件。
張芬郁指出，另外，日新路往大智路方向與鐵路街交叉像個Y字，整建完成不久，因路寬大增，另闢建行人庇護島，民眾反應，斑馬線沒有號誌指引、機車從日新路無法順利左轉及違規闖越雙黃線的車輛太多等，據霧峰分局統計，該處從去年至今也發生5件車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言