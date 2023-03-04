快訊

疫情持續向下！ 本土＋11,164例 羅一鈞：228連假效應已過

經典賽／大聯盟官網列9項待破紀錄 陳鏞基單場4長打入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張芬郁說明，大里區舊省農會前六岔路口，德芳路一段要過中興路二段車流交織，險象環生。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁說明，大里區舊省農會前六岔路口，德芳路一段要過中興路二段車流交織，險象環生。圖／張芬郁提供

台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路口呈「Y字」型也發生5件車禍事故，被民眾稱為「大魔王路口」，呼籲市府改善。

台中交通局回應，舊省農會前六岔路口，號誌規劃為多時相管制，中興路左轉新仁路，已設有遲閉時相，以利車輛左轉，交通局將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策；日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。

張芬郁昨邀集當地大里區西榮里長羅文評、交通局和市公所會勘。張芬郁說明，舊省農會前由中興路二段、德芳路一段、新仁路等路交叉的六叉路口，其中德芳路一段和新仁路二段與中興路交會後又道路縮減，造成往來行車交織，險象環生，霧峰警分局統計六叉路口去年至今發生車禍35件。

張芬郁指出，另外，日新路往大智路方向與鐵路街交叉像個Y字，整建完成不久，因路寬大增，另闢建行人庇護島，民眾反應，斑馬線沒有號誌指引、機車從日新路無法順利左轉及違規闖越雙黃線的車輛太多等，據霧峰分局統計，該處從去年至今也發生5件車禍。

台中市議員張芬郁說明，大里區舊省農會前六岔路口，德芳路一段要過中興路二段車流交織，險象環生。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁說明，大里區舊省農會前六岔路口，德芳路一段要過中興路二段車流交織，險象環生。圖／張芬郁提供

車禍 農會

延伸閱讀

配合安坑輕軌營運時間 3月6日起接駁公車調整發車時間

台中長者爭搶公車站牌遮蔭「豪華座」 市府：會勘設候車亭

赴南投力挺蔡培慧民眾展熱情 中市議員：持續努力

致詞時有人OHCA倒下 縣長張麗善跪地CPR救農民一命

相關新聞

台中環山獵人步道 全線開放

中市觀旅局與交通部觀光局共投入5900萬預算，在梨山建置2.5公里長的「環山獵人登山步道」，3月全線開放，並以半穴居遺址...

植樹月員林市公所送樹苗 上午沒拿到下午還有2千株

每年三月是植樹月，彰化縣員林市公所今天在員林公園贈送樹苗，向南投區林管理處申請2千株，縣政府加碼2千株，送給喜愛植物的民...

大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善

台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路...

彰化中興莊眷村修復在即 國產署不同意土地無償撥用

彰化縣政府積極活化中興莊眷村，連同中央補助將投入1億8千萬元修復、改建，打造為特色文化園區，不過，二期全區修復工程預定本...

喜樂水餃撐不住漲價了 矽品員工接力團購捐款80萬元

彰化縣瑪喜樂基金會水餃工坊雇用20多名身障者，「喜樂水餃」擺脫不了每年元宵節前後的淡季，今年更受原物料上揚影響，不得不調...

台中巨蛋6度流標追加34億預算 藍營籲不分黨派支持

台中巨蛋體育館工程，因原物料漲價、缺工衝擊，已6度上網發包流標，中市府追加預算34億餘元，總經費達99.98億元，3月中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦