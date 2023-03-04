大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善

台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路口呈「Y字」型也發生5件車禍事故，被民眾稱為「大魔王路口」，呼籲市府改善。

台中交通局回應，舊省農會前六岔路口，號誌規劃為多時相管制，中興路左轉新仁路，已設有遲閉時相，以利車輛左轉，交通局將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策；日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。

張芬郁昨邀集當地大里區西榮里長羅文評、交通局和市公所會勘。張芬郁說明，舊省農會前由中興路二段、德芳路一段、新仁路等路交叉的六叉路口，其中德芳路一段和新仁路二段與中興路交會後又道路縮減，造成往來行車交織，險象環生，霧峰警分局統計六叉路口去年至今發生車禍35件。