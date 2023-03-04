植樹月員林市公所送樹苗 上午沒拿到下午還有2千株

每年三月是植樹月，彰化縣員林市公所今天在員林公園贈送樹苗，向南投區林管理處申請2千株，縣政府加碼2千株，送給喜愛植物的民眾，錯過上午拿樹苗的民眾把握今天下午3點半到員林公園，限量2千株送完為止。

員林市公所響應今年「植樹造林、呵護臺灣」植樹月主題，在員林公園舉辦綠化月活動及森活市集。熱鬧市集攤位裡，員林市清潔隊舉辦「樂圾通APP」，宣導資源回收、垃圾減量、垃圾不落地，民眾可憑資源回收物兌換宣導品，中部地區約30名商家擺攤，展售手作花卉組合、永生花、多肉植物盆、精油、烘焙食品和小家飾等文創商品，民眾拿樹苗、逛市集，度過充滿綠意的周末。

員林市長游振雄說，地球氣候變遷需要多一些樹木改善環境品質，種樹的好處很多，今年市公所獲得茶花、春不老、山芙蓉、桃金孃合計4千株樹苗，贈送量應該足夠，上午沒拿到的民眾下午來員林公園索取，大家種樹綠美化環境可提升居家品質。

今天員林市公所不但推廣植樹，也準備造型泡泡，游振雄和來賓拿起泡泡棒畫出大泡泡，小朋友樂得追逐，五彩泡泡飄飛很鵲舒壓療癒效果。森活市集的觀葉植物組盆DIY，「綠果庭院」講師教親子組合觀葉植物的技巧，現場報名額滿座無虛席。