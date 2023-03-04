快訊

疫情持續向下！ 本土＋11,164例 羅一鈞：228連假效應已過

經典賽／大聯盟官網列9項待破紀錄 陳鏞基單場4長打入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植樹月員林市公所送樹苗 上午沒拿到下午還有2千株

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今天贈送樹苗，市長游振雄鼓勵民眾植樹綠美化環境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所今天贈送樹苗，市長游振雄鼓勵民眾植樹綠美化環境。記者簡慧珍／攝影

每年三月是植樹月，彰化縣員林市公所今天在員林公園贈送樹苗，向南投區林管理處申請2千株，縣政府加碼2千株，送給喜愛植物的民眾，錯過上午拿樹苗的民眾把握今天下午3點半到員林公園，限量2千株送完為止。

員林市公所響應今年「植樹造林、呵護臺灣」植樹月主題，在員林公園舉辦綠化月活動及森活市集。熱鬧市集攤位裡，員林市清潔隊舉辦「樂圾通APP」，宣導資源回收、垃圾減量、垃圾不落地，民眾可憑資源回收物兌換宣導品，中部地區約30名商家擺攤，展售手作花卉組合、永生花、多肉植物盆、精油、烘焙食品和小家飾等文創商品，民眾拿樹苗、逛市集，度過充滿綠意的周末。

員林市長游振雄說，地球氣候變遷需要多一些樹木改善環境品質，種樹的好處很多，今年市公所獲得茶花、春不老、山芙蓉、桃金孃合計4千株樹苗，贈送量應該足夠，上午沒拿到的民眾下午來員林公園索取，大家種樹綠美化環境可提升居家品質。

今天員林市公所不但推廣植樹，也準備造型泡泡，游振雄和來賓拿起泡泡棒畫出大泡泡，小朋友樂得追逐，五彩泡泡飄飛很鵲舒壓療癒效果。森活市集的觀葉植物組盆DIY，「綠果庭院」講師教親子組合觀葉植物的技巧，現場報名額滿座無虛席。

員林 游振雄 資源回收

延伸閱讀

檢警瓦解柬埔寨豬仔集團 起出槍彈、1人被羈押

彰化萬年派出所新建工程5次流標 縣政府放大絕今動工

彰化永靖鄉第一處日照中心揭幕 永靖從此多一「村」

員林吳家古厝石階櫻花秘境火熱 兩天泡茶6千杯

相關新聞

台中環山獵人步道 全線開放

中市觀旅局與交通部觀光局共投入5900萬預算，在梨山建置2.5公里長的「環山獵人登山步道」，3月全線開放，並以半穴居遺址...

植樹月員林市公所送樹苗 上午沒拿到下午還有2千株

每年三月是植樹月，彰化縣員林市公所今天在員林公園贈送樹苗，向南投區林管理處申請2千株，縣政府加碼2千株，送給喜愛植物的民...

大里「大魔王路口」 六叉路、Y字路口車禍多 台中市府：著手改善

台中市議員張芬郁今天說，大里區舊省農會前六叉路口像「大魔王」，去年至今發生35件車禍，另外，剛完成整建的日新路、鐵路街路...

彰化中興莊眷村修復在即 國產署不同意土地無償撥用

彰化縣政府積極活化中興莊眷村，連同中央補助將投入1億8千萬元修復、改建，打造為特色文化園區，不過，二期全區修復工程預定本...

喜樂水餃撐不住漲價了 矽品員工接力團購捐款80萬元

彰化縣瑪喜樂基金會水餃工坊雇用20多名身障者，「喜樂水餃」擺脫不了每年元宵節前後的淡季，今年更受原物料上揚影響，不得不調...

台中巨蛋6度流標追加34億預算 藍營籲不分黨派支持

台中巨蛋體育館工程，因原物料漲價、缺工衝擊，已6度上網發包流標，中市府追加預算34億餘元，總經費達99.98億元，3月中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦