彰化中興莊眷村修復在即 國產署不同意土地無償撥用

彰化縣政府積極活化中興莊眷村，連同中央補助將投入1億8千萬元修復、改建，打造為特色文化園區，不過，二期全區修復工程預定本月動工之際，土地權屬的財政部國有財產署卻不同意無償撥用土地，如果價購約要兩億元，縣府無法負擔，恐將影響未來的活化利用，縣長王惠美希望中央協助解決。

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，占地4000多坪，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，原有住戶110棟眷戶，建築形式為RC磚造平房，在榮眷遷出後，荒廢10多年。2012年，中興莊獲國防部選定為全國13處眷村文化保存區之一，由於屋舍保存完整也富有動人歷史故事，其中58棟房舍在2020年登錄為歷史建築。

為加速中興莊的修復與活化，縣府及國防部合計動用2600萬元經費辦理一期工程，去年10月完成廣場及5棟眷舍整理，現由6單元青年進駐活化，今年元月風光開幕。至於二期全區修復工程，縣府爭取到文化部8050萬元補助，縣府自籌9890萬元，預定今年3月動工，預計2025年初完工，卻在二期即將動工之際，其中的27筆國有土地，國有財產署迄今仍不願意無償撥用。

縣府文化局指出，一年多前，即引用文資法規定，向國有財產署曾爭取彰化中興莊屬聚落建築群無償撥用，但國產署則以都市計畫使用分區為住宅區，依行政院規定，土地撥用應有償撥用。如果縣府價購土地，約需兩億元經費，縣府難以負擔，如果與國產署共同開發，除程序繁瑣外，將來的活化利用也將受到限制。