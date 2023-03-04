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喜樂水餃撐不住漲價了 矽品員工接力團購捐款80萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣瑪喜樂基金會和喜樂保育院，感謝矽品精密、矽品志工社累計兩年訂購和捐款160萬元幫助身障就業。影／記者簡慧珍拍攝
彰化縣瑪喜樂基金會和喜樂保育院，感謝矽品精密、矽品志工社累計兩年訂購和捐款160萬元幫助身障就業。影／記者簡慧珍拍攝

彰化縣瑪喜樂基金會水餃工坊雇用20多名身障者，「喜樂水餃」擺脫不了每年元宵節前後的淡季，今年更受原物料上揚影響，不得不調整10年未漲的售價，今天矽品志工社55名大小志工到喜樂保育院萬合院區包水餃、買水餃，用行動支持身障者就業。

「矽（幸）好友你~喜樂有約」在喜樂萬合院區禮拜堂快樂展開，喜樂社工帶領院生唱歌感謝矽品精密工業和矽品志工社，連續兩年團購喜樂水餃又捐款幫助喜樂，今年團購水餃加上小額捐款總計80萬元，兩年累計160萬元，促進喜樂與二林鎮社區的身障者就業。

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，過去兩年多新冠疫情和最近一年多通膨，愛心捐款始終低於預期，原物料價格節節上升，增加喜樂保育院營運困難，喜樂水餃銷路幸有疫情「宅經濟」支撐但也被疫情與通膨影響，28名身障員工每天可製作800包水餃一直維持在500包，銷售量無法衝上去。

林玉嫦又說，原物料已漲到喜樂再也抵擋，今年起喜樂水餃每包30顆售價從130元調整為150元，她和喜樂工坊員工、喜樂院生感謝矽品精密和矽品志工社的照顧，獲知漲價仍像去年一樣踴躍認購與捐款，給身障者很大溫暖。

矽品志工社副社長謝佳良表示，疫情期間志工社大幅縮減公益活動，2020年和華山基金會合辦老人婚禮，2021年和華山基金會合辦挖地瓜、和彰化家扶中心合辦遊樂園日，2022年參與彰化家扶歲末愛心園遊會，今天很開心到喜樂保院育包水餃，很多社員帶孩子體驗親子包水餃的樂趣。主辦活動的矽品志工傅瑞芬也表示，因為很多同事反映喜樂水餃好吃，所以今年又大團購。

今天包水餃之外，矽品也請說故事達人「陸爸爸」為喜樂院生與矽品大小志工唱作俱佳講故事。矽品行政管理中心專案副理李宛樺說，去年第一次團購水餃意外得知元宵節前後是喜樂水餃淡季，今年矽品員工再度團購和捐款，矽品中科二林廠已營運，希望能透過各種活動和行動與地方共榮。

彰化縣喜樂保育院生今天和矽品精密、矽品志工社的員工、志工一起包水餃。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院生今天和矽品精密、矽品志工社的員工、志工一起包水餃。記者簡慧珍／攝影

水餃 身障者 捐款

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