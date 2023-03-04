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台中巨蛋6度流標追加34億預算 藍營籲不分黨派支持

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中巨蛋追加預算將送台中市議會審議，國民黨議員張彥彤、羅廷瑋、吳呈賢、黃健豪、林昊佑、楊大鋐聯合呼籲市議會應不分黨派支持巨蛋興建，力拚盧市府這個任期內開工。圖／議員張彥彤提供
台中巨蛋追加預算將送台中市議會審議，國民黨議員張彥彤、羅廷瑋、吳呈賢、黃健豪、林昊佑、楊大鋐聯合呼籲市議會應不分黨派支持巨蛋興建，力拚盧市府這個任期內開工。圖／議員張彥彤提供

台中巨蛋體育館工程，因原物料漲價、缺工衝擊，已6度上網發包流標，中市府追加預算34億餘元，總經費達99.98億元，3月中旬將送市議會審議。綠營認為，巨蛋去年底動工已跳票，又追加大筆預算，將嚴格監督；藍營表示，市議會應不分黨派支持巨蛋興建，力拚盧市府這個任期內開工，才能在2029年完工。

台中巨蛋歷經3任市長規劃，落腳於北屯區14期重畫區，由日本建築師隈研吾、國內知名的九典聯合建築師事務所合作，以大甲藺草編織融入設計，打造主副場館，主場館規劃可容納1.5萬人，副場館則可容納3000人。

民進黨議員陳雅惠表示，台中巨蛋原訂2022年底動工目標已跳票，「巨蛋究竟孵不孵得出來？」她說，樂見台中巨蛋帶來無限商機，但錢要花在刀口上，追加預算一次比一次高，要為市民看緊荷包，嚴格監督。

民進黨議員周永鴻說，巨蛋預算增加5成多，顯見市府執行效率不彰。民進黨議會黨團總召何文海說，將嚴格監督。

國民黨議員張彥彤、羅廷瑋、吳呈賢、黃健豪、林昊佑、楊大鋐聯合呼籲市議會應不分黨派支持巨蛋興建，力拚盧市府這個任期內開工，才能在2029年完工，屆時台中巨蛋可舉辦國際性演唱會、運動賽事，有助帶動觀光產業效益。

羅廷瑋、吳呈賢說，台北、高雄、桃園都有巨蛋，台中市作為全國第二大城，卻沒有一個像樣的室內大型場館，錯過很多籃球球賽與演唱會，相當可惜。黃健豪表示，巨蛋造價應合理反映市場行情，追加預算一次到位，有助巨蛋早日開工及完工。

台中市運動局長李昱叡表示，巨蛋結構以鋼材為主，近年大型鋼材上漲，必須有合理造價，追加金額可反映市場行情，力求今年發包動工。

議員 民進黨 台中市

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