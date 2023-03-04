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中市府查公車落實「轉向停看行」 2月違規最多是這路口

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市交通局稽查公車駕駛，是否落實路口公車轉向停看行，維護民眾用路安全。圖／台中市政府提供
中市交通局稽查公車駕駛，是否落實路口公車轉向停看行，維護民眾用路安全。圖／台中市政府提供

去年底台中發生公車未禮讓行人，直撞母嬰雙亡悲劇；中市府加強稽查公車駕駛，是否落實路口轉向停看行，今年2月份共稽查198輛公車，共計5輛違規，其中「建國路、雙十路與南京路路口」就占4件最多。交通局表示，違規車輛皆依規嚴處。

交通局長葉昭甫指出，市府自去年12月29日起至今年1月底止，共稽查971輛公車，計16輛公車違規未停讓行人；今年2月份累計稽查198輛公車，計查獲5起公車違規未禮讓行人。

今年2月份查獲5輛違規中，有4起皆於「建國路、雙十路與南京路路口」查獲，另1起於西屯區「逢甲路、福星路口」，違規車輛皆依契約規定嚴予處分，其餘路口公車轉彎均符合停讓行人規定。

葉昭甫表示，除持續公車路口稽查，同時請各客運業者於各路口舉牌，叮嚀駕駛員路口轉彎「停、看、行」三字訣，且不定時稽查其所屬路線與司機駕駛行為，確認是否落實規定，待確認公車周遭無其他用路人，才可於路口轉彎。

葉昭甫也強調，公車有違規行為，將要求業者召回所屬駕駛持續進行安全行車教育訓練，也持續輔導各業者精進安全與提升服務品質，以及評估加裝先進駕駛輔助硬體設施，降低駕駛行為中的人為失誤，維護行人安全。

葉也呼籲，對交通安全不要心存僥倖，交通局會持續於路口稽查，並要求業者督導公車司機，嚴格落實路口停看行等行車安全機制，維護友善交通環境。

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