任環保志工近40年 82歲王阿嬤掃街做環保從不缺席

台中市有621隊環保志工隊，志工人數超過2.5萬人，65歲以上的高齡志工佔76%，其中龍井區忠和里環保志工第一小隊高齡82歲的王玉蓮，1984年環保志工隊成立初期，即投入環境維護的行列，服務熱忱近40年，清晨5、6時便與志工們一起彎腰清掃街道，從不缺席。

環保局表示，國小畢業的王阿嬤，學習精神不輸給其他年輕人，樂於協助團隊文書處理及活動規劃、執行，幫助環保志工隊參與各類活動，更成為忠和里第一小隊的精神指標。王阿嬤說，「掃街不辛苦、越掃越健康」，覺得投入環境清潔工作是一件很開心的事，讓自己變年輕且有成就感。

「我們要多愛地球啦！」王阿嬤表示，現代人多以外食為主，外帶食材的塑膠袋不易腐爛，又容易造成環保問題，她主動學習環保知識，提倡將塑膠提袋回收再利用，減少塑膠袋的使用量。王阿嬤也會利用回收物，加工製成帽子、籃子、插花瓶、風車、杯子等物品，賦予資源新生命。

龍井區忠和里2006年成立社區照顧關懷據點，王阿嬤也幫忙量血壓、關懷訪視等各項工作，積極主動向平時看診的醫生學習，識字不多的王阿嬤跟著孫子學習文句，由於王阿嬤用心投入社區關懷照顧，吸引更多里民一同響應。