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早餐店休業公告滿滿祝福留言 「連警察先生也來了」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「路上觀察學院」臉書社團PO出一張早餐店休業公告，因早餐店老闆受傷需要休養，公告上滿滿客人留言祝他早日康復。圖／取自路上觀察學院
「路上觀察學院」臉書社團PO出一張早餐店休業公告，因早餐店老闆受傷需要休養，公告上滿滿客人留言祝他早日康復。圖／取自路上觀察學院

台北市網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出一張早餐店休業公告，因早餐店老闆受傷需要休養，公告上滿滿客人留言祝他早日康復，公告上旁還貼了兩張便利貼，甚至署名「中正二警員」也寫下早日康復。足見業者好人緣、做出口碑。

網友「Anthony Chen」發文指「果然是台灣最美的風景」，他說，圖為早餐店門口，「連警察先生也來了」。

公告上寫「老闆受傷需要休養一陣子」，上頭出現其他客人留言寫「加油早日康復」、「還好吧」、「沒事吧」、「老闆加油，我們愛你」、「早餐好吃，早日康復，中正二警員」，一旁還有便利貼寫「老闆我們想你的早餐了，要早日康復喔」。

有住在附近的網友表示，「這家早餐店在我家附近，早餐確實好吃，老闆跟老闆娘的互動也很有趣。希望他早日康復」，其他網友說，「看來大家隨身都會帶筆跟便條紙，隨時都可以留言」、「我雖然沒帶筆，但是有眉筆跟口紅可以用」、「還要膠帶，不然會被風吹走」、「必須的，711取貨要簽名我受不了很多人碰過，包包都會放筆」、「不帶筆還真沒有安全感（會計路過）」。

胡姓網友說，「台灣人真的很好，我開饅頭店十年，之前先生身體不舒服休息了一個多月，很多客人都打電話鼓勵說，老闆娘你休息多久，我們都等你，千萬不能關店，還有客人問我先生的名字去廟裡點光明燈，真的很感動，我遇到的人都很好」。

早餐店 台灣人

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