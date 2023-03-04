民眾嘆花博機械花逾3年未盛開 中市府：目前靜態展示

台中花博於2019年圓滿落幕，園中機械花為當時熱門裝置藝術。但有民眾發現，花博、台灣燈會結束至今，機械花未再盛開，建議市府應有所規畫，別讓它「曇花一現」。建設局指出，目前以燈光、周邊植栽等搭配，規畫靜態展示，也持續定期性檢修，提供市民多元化視覺體驗。

高達5層樓的機械花「聆聽花開的聲音」，由民間企業單位贊助，以697朵會開合收放的機械花組成，為台中花博展期間最大亮點之一；展期結束後，由建設局負責管理維護，在3年前台中燈會後，至今未再綻放，成為公園內靜態裝置藝術，民眾感到可惜。

國民黨中市議員陳本添也痛批「實在很離譜」，機械花原本是花博的大亮點，前朝林佳龍時期好大喜功，沒買斷智慧財產權，變成要機械花開，就要付費，才變成閒置的裝置藝術。

民進黨中市議員謝志忠則說，機械花在花博展期間大受好評，盧秀燕擔任台中市長已第二屆，所有市政都該概括承受，現在應詳盡規畫，讓機械花有機會再次「盛開」，符合地方民眾期待，而不是怪罪前朝。

建設局說明，每年編列約1288萬元，整體維護后里森林公園；第一期範圍已於2021年3月開放，其中花博時期所設置機械花，也於2018台中花博及2020台灣燈會等全國性活動期間，以動態模式展示，為后里森林公園知名地標。

目前以配置不同高度景觀燈光，搭配周邊色彩植栽作靜態展示，提供市民多元化視覺體驗，也持續定期性檢修作業，搭配周邊環境、燈光規劃及植栽更新等，為機械花增添不同的氛圍及景色。

建設局也補充，該公園第二期範圍，預計規畫為共融遊戲場空間，以「森林、自然體驗、共融」為主題，內容包含新建主題式滑梯、自然體驗農園、多功能攀爬組等，正辦理設計階段，預計於今年底完工，將是全台灣第一座自然式遊戲場。