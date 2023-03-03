經典賽台中看球不塞車 賽事期間球場周邊交管

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日在台中洲際棒球場登場。因應賽事湧入的觀賽人潮，5日、6日、8日至12日早上9時至凌晨0時，球場周邊道路實施交通管制。

2023世界棒球經典賽睽違10年重返台中，台中市交通局今天發布新聞稿，局長葉昭甫表示，賽事期間為避免車流壅塞，早上9時起，進行周邊道路管制至凌晨0時。

管制路段分別為四平路（環中路一段至崇德十九路）、洲際路（豐樂一街至四平路）、洲際一街（洲際路至崇德十九路），禁止一般車輛進入。另外，崇德十九路（豐樂一街至崇德路三段）則實施彈性管制，洲際棒球場附設汽機車立體停車場滿場後，啟動交通管制，車輛只出不進。

葉昭甫指出，開車民眾可停放在洲際棒球場附設汽機車立體停車場，1216汽車格、2735停車格。市府在球場的東、西側周邊區域也規劃停車空間，民眾可將車輛停放於未管制白線及路邊停車格。

交通局建議，開車行駛國道1號（下大雅交流道）、國道3號（霧峰系統交流道）的民眾，可將車輛停放於東側的未管制白線及路邊停車區域，步行約5至10分鐘可抵達球場；行駛台74線（崇德路出口）及市區道路民眾，可將車輛停放於西側的未管制白線及路邊停車區域，步行約5至10分鐘即可抵達球場。