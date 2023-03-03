高美濕地天際蜘蛛網掰掰 23支電桿半年內全下地

高美濕地被國際譽為「一生必遊之地」，更在世界七大天空之鏡榜上有名，卻因美堤街電線桿林立，線路蜘蛛網影響絕美海景。今天上午，立委楊瓊瓔協調台電等單位，預計下地長730公尺，移除23支電桿，經費約2200萬元，台電及台灣中油同意各補助三分之一經費，力拚8月底前完工。

針對美堤街電桿下地案，台電預計下地長度約730公尺，移除23支電桿，需新設4座基礎台，總經費約2200萬元。因涉及海口圳支線及舊莊圳支線兩處圳溝，屆時若無法傳埋管路，需以潛盾施工，施工期程較久；其他部分以傳埋方式施工。

建設局表示，目前美堤路路燈附掛於台電電桿，下地工程完工後，將另施作路燈，初估經費約300萬元；對此台中市議長張清照、副議長顏莉敏允諾支持。

附掛的中華電信及有線電視纜線，也將一併統挖下地，完工後由建設局進行道路刨封，預定下周邀集相關單位召開工程協調會，預計8月完工。

高西里長洪曜南說，此案1年前提出，但事涉單位眾多，一度胎死腹中，所幸楊瓊瓔委員協調中央地方，包括台電、水利署第三河川局及市府等14個單位，重啟美堤街電桿下地案。