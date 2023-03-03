冷氣團來不停！彰化秧苗黃化 農民補植「嘛嘸效」

春節迄今連續幾波冷氣團來襲，彰南地區的秧苗飽受寒害，部分農民重新種植又遇到氣溫下降，秧苗又被凍傷，整體估計六至七成秧苗受寒黃化。台中區農業改良場今天指出，攝氏低於10度秧苗停止生長，農民應加強田間管理，一昧施肥反而揠苗助長。

二林鎮廖姓農民今天表示，冷氣團一個接一個，秧苗凍傷情形嚴重，他施用藥物救不起來，鬚根腐爛導致葉片黃化，通常插秧是一撮幾株秧苗種在一起，有的秧苗凍死，有的勉強存活，只有一、二株稻子長大，農民收益不符成本。

洪姓農民說，過去從未發生冷氣團來個不停凍傷秧苗的情形，遠望看起來還好，近看秧苗普遍黃化，發育不良，他和農友交流意見，有人災損情況還好，有人嚴重幾乎全軍覆沒，已達到必須全部補植的程度，整體來看沿海地區平均六至七成秧苗受損。

竹塘鄉稻米多次獲得冠軍米的榮銜，鄉農會訪查今年秧苗凍傷情形，因水稻品種而有差異，有些品種較耐寒，有些較怕冷，通常迎風面的秧苗凍傷較嚴重，部分農民買秧苗重新種植卻再次遇到冷氣團，秧苗再度遭受寒害，估計竹塘鄉秧苗至少三成受損。

台中區農業改良場副研究員廖君達說，秧苗根系還沒長好，吸水性不夠，夜間風大吹乾水分易使葉子黃化，農民可從田間管理著手保護秧苗，水有保溫作用，傍晚引水避免水分被吹乾，白天放水讓秧苗根部繼續生長，等天氣逐漸回暖可改善秧苗受寒狀況。