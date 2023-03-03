快訊

旅客不適…長榮航班轉降「對台不友善」國家 引發關注

普悠瑪出軌釀18死 司機員尤振仲「超速過彎」判4年半定讞

指台「共諜太多」遭潑尿？警證實《日經》台北辦公室遭潑不明液體

台電施工漏發通知單 竹山工業區誤以為無預警大停電

中央社／ 南投縣3日電

竹山工業區500多戶今天上午進行計畫性停電施工，不料其中約60戶未收到停電通知單，導致用戶誤以為「無預警大停電」，台電致歉表示，加強注意停電通知單發送作業及施工時間。

媒體報導，為檢修線路及供電設備，台灣電力公司南投區營業處日前發出工作停電通知單給經濟部工業局南崗兼竹山工業區服務中心，3月3日下午1時至2時需實施停電作業，不料竹山工業區今天上午無預警停電，造成園區工廠被迫停工，廠商懷疑施工人員看錯班表。

台電南投區營業處下午透過新聞稿說明，為提升竹山工業區供電穩定，今天安排維護改良工程計畫性停電施工，範圍為竹山工業區一帶500多戶，時間上午8時30分至中午12時，此停電施工訊息公告在台電南投區處網頁，但停電通知單漏發約60戶。

台電南投區處表示，經加速作業，於上午10時15分全數復電，這次計畫性施工停電造成不便，台電深致歉意；台電也澄清，今天竹山工業區「不是無預警大停電，也並非看錯施工時間誤停電」，台電未來會加強注意相關施工作業時間及停電通知單發送用戶作業。

台電也表示，原定下午於竹山工業區安排導線失竊復舊計畫性停電施工，停電時間為下午1時至2時，已改採無停電施工，因此無停電影響用戶。

台電網站解釋，「計畫性工作停電」為強化系統韌性或因設備老舊定期更換檢修設備需要而排定的停電，屬計畫性的工作停電，與電源不足完全無關。

停電 台電 電通

延伸閱讀

郭台銘說話了：懇請南投鄉親們可以支持林明溱

蘇澳大同路電線桿地下化 1140公尺2890萬爭取今年完工

苗栗後龍大山155戶獨享停電3小時 台電擬縮短桿距改善

台電桿線遷移工程　高雄這區計畫性停電到傍晚5時

相關新聞

台電人員看錯施工班表 竹山工業區上午無預警大停電

南投縣竹山工業區今天午9時許突然大停電，造成園區內60多家工廠全部被迫停工，引起廠商強烈反彈經工業區服務中心接獲陳情立即...

中市投近6千萬建環山獵人登山步道 全線2.5公里3月開放

中市觀旅局與交通部觀光局共投入5900萬預算，於梨山建置「環山獵人登山步道」，總長度約2.5公里，環狀線於今年2月6日完...

民代爭取2100萬元 甲安埔路平拚3月底完工

台中市海線進行自來水延管工程，完成後若未及時進行路面復平工程，將影響行人及行車安全。台中市議員李文傑爭取2100萬元，施...

台南新納管24間揮發性有機物排放工廠 追繳逾5百萬空汙費

為降低臭氧生成，台南市環保局去年清查50間未列管的揮發性有機物排放工廠，其中24間列入管制對象，並納入空汙費管理系統追蹤...

中市育德園道垃圾多、隨地便溺 里長設警示牌嚇阻仍無用

台中市有很多美麗綠園道，尤其北區的育德園道綠意盎然，吸引不少人來遊憩。不過，近期民眾與里長多次反映，中國附醫前路段，有部...

棒球經典賽8日開打 台中洲際周邊訂房率增加逾2成

世界棒球經典賽將於8日登場，吸引國內外球迷齊聚台中，觀旅局表示，賽事期間，洲際棒球場周邊旅館訂房率增加逾2成，市區旅館洽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦