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中市投近6千萬建環山獵人登山步道 全線2.5公里3月開放

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中梨山「環山獵人登山步道」獵人射箭競技場遊憩區。圖／台中市政府提供
台中梨山「環山獵人登山步道」獵人射箭競技場遊憩區。圖／台中市政府提供

中市觀旅局與交通部觀光局共投入5900萬預算，於梨山建置「環山獵人登山步道」，總長度約2.5公里，環狀線於今年2月6日完工，3月全線開放，更以半穴居遺址群落、獵人射箭競技場等泰雅族元素設遊憩節點，讓來訪遊客體驗傳統泰雅族文化。

台中梨山環山部落位於南湖大山、中央尖山及雪山所環繞的山谷，是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落；觀旅局投入3164萬經費、交通部觀光局補助2736萬，共計5900萬元，以減量設計、環境永續觀念，打造具部落文化傳承意義、總長約2.5公里登山步道。

觀旅局場陳美秀指出，此次規畫沿泰雅族人狩獵古徑建設步道，將原本部分崩塌的野徑，利用現地材料建置砌塊石階梯及護坡駁坎，並以斜木樁工法，將狹窄難通行的危險路段拓寬，增進遊憩安全。

觀旅局也以原木階梯，整建過去陡峭路段，增加安全性，欄杆也採減量設計以三索欄杆施作，而需涉水而過的河道則以新建繩索橋跨越，使原需專業登山裝備才能前往的古獵徑變更安全。

觀旅局指出，步道設計之初，就訪問環山部落耆老，結合泰雅族部落元素設置遊憩節點，如以原木及部落圖騰建構淨化祈福之地，以木構造重新整建荒廢的半穴居遺址群落、設置獵人射箭競技場，讓遊客更能理解部落文化。

觀旅局進一步說，步道開放後可更進一步推動環山部落的觀光旅遊與文化傳承，民眾除可自駕外，也可搭乘大眾運輸工具，至梨山賓館住宿，隔天再搭乘1751路或1764路公車，前往環山部落放鬆遊玩，歡迎愛好山林生態與人文的遊客到訪。

台中梨山「環山獵人登山步道」鄰近環山部落。圖／台中市政府提供
台中梨山「環山獵人登山步道」鄰近環山部落。圖／台中市政府提供
「環山獵人登山步道」需涉水段，中市觀旅局也新建繩索橋跨越。圖／台中市政府提供
「環山獵人登山步道」需涉水段，中市觀旅局也新建繩索橋跨越。圖／台中市政府提供
中市觀旅局以木構造，重新整建荒廢的半穴居與糧倉遺址。圖／台中市政府提供
中市觀旅局以木構造，重新整建荒廢的半穴居與糧倉遺址。圖／台中市政府提供
台中梨山「環山獵人登山步道」木棧道。圖／台中市政府提供
台中梨山「環山獵人登山步道」木棧道。圖／台中市政府提供

泰雅族 梨山

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