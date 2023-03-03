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經典賽將登場 盧秀燕為升級版洲際棒球場開箱

中央社／ 台中3日電

2023世界棒球經典賽（WBC）8日正式在台中洲際棒球場開打，台中市政府從去年11月加強優化洲際棒球場，台中市長盧秀燕今天為升級版洲際球場開箱，歡迎球迷來觀賽。

WBC睽違10年重返台中，A組預賽於8日至12日在洲際棒球場開打，盧秀燕今天由台中市運動局長李昱叡等人陪同下，前往洲際棒球場巡視各項設施及觀眾席動線安排等，做好準備，迎接來自國內外的選手及球迷。

盧秀燕表示，去年11月開始加強洲際棒球場，美國職棒大聯盟（MLB）官方也監督整備，全台灣最好的棒球場已重新整修升級，包含更新噴灌系統、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，都符合大聯盟標準，保護球員也保護觀眾，讓球員可以盡情揮灑、球迷舒適享受賽事。

盧秀燕指出，這是場全球矚目的國際賽事，各國代表隊都是一時之選，這次籌辦讓大家看到市府主辦能力，也藉此優化場域。隨著COVID-19（2019冠狀毒疾病）逐漸解封，無論室內、外球迷都可選擇不戴口罩，邊吃美食邊觀賽，若這段時間民眾身體不適有症狀，建議仍戴口罩，保護自己也保護他人。

李昱叡在簡報中指出，台中市與日本東京、美國鳳凰城、邁阿密並列這屆主辦城市，市府相當重視經典賽，高規格落實各項籌備工作，提供國際嘉賓、球員及全國球迷優質的比賽環境，更號召全台民眾捍衛主場，而MLB代表與球場營運單位已積極完善場館設施，迎接這項全球矚目的國際頂級賽事，讓台灣隊與世界級勁旅盡情發揮實力、爭取佳績，一起進場為台灣隊、為台灣加油。

李昱叡表示，預計將有10萬人次湧入台中，市府團隊也特別規劃特色遊程及商圈優惠專案，期盼球迷進場支持台灣隊之餘，也能遊玩台中，提升消費商機。

盧秀燕 口罩

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