民代爭取2100萬元 甲安埔路平拚3月底完工

台中市海線進行自來水延管工程，完成後若未及時進行路面復平工程，將影響行人及行車安全。台中市議員李文傑爭取2100萬元，施作大甲龍泉、太白、西岐及大安福興等地區的自來水延管後路面復平工程，共長7600公尺，今邀集相關單位會勘，力拚3月底前完成。

李文傑表示，台中市長盧秀燕積極提升甲安埔地區自來水接管，並推動延管後道路復平工程，已施作約125公里的AC路面改善，甲安埔地區佔了將近一半。

李強調，道路是地方最重要的基礎建設，道路平整才能給民眾安全的用路環境，今天特別與台中市經發局、西岐里長羅永宗視察，追蹤施工進度。

經發局表示，這一波工程修復路面約7600公尺，經費2100多萬元，範圍包含：大甲龍泉、太白、西岐及大安福興等地區，工程預計本月底完工。

明年，李文傑爭取近400萬元預算，接續將大甲武陵里興安路253、265、321巷及文曲路117、152巷、義和里文曲路583、587巷等路面納入復平，目前工程發包設計，最快今年上半年完工。