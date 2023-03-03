台南新納管24間揮發性有機物排放工廠 追繳逾5百萬空汙費

為降低臭氧生成，台南市環保局去年清查50間未列管的揮發性有機物排放工廠，其中24間列入管制對象，並納入空汙費管理系統追蹤，共追繳空汙費540萬元。

環保局表示，臭氧過高，不利健康，且會影響氣候變遷，市府持續查核列管工廠、清查非列管業者，再加上空汙費依排放量分級計價，促使業者更新空汙防制設備或使用低汙染原料，達到汙染減量目的，過去2年來台南揮發性有機物排放共減量約938公噸。

據統計，台南目前列管1243間揮發性有機物排放工廠，包括表面塗裝業、汽修業、塑膠原料製造業、塑膠製品製造業及光電業等，但非列管業者可能因新增製程原物料類別或變更原物料，達到空汙費申報門檻卻未主動申報，因此環保局去年清查高臭氧潛勢製程工廠，新納管24家者，合計追繳空汙費540萬元。

環保局指出，今年會針對新列管工廠安排專家學者輔導，並提供減量建議，讓業者更清楚了解如何改善製程以降低汙染排放，也會請經發局提供業者公害防制技術諮詢窗口，讓業者有更多汙染改善輔導的資源。

環保局表示，臭氧是由氮氧化物、氧氣等與揮發性有機物，經過一連串光化反應而形成，降低臭氧生成需從減少臭氧形成機制著手。空汙費以價制量，依空汙費收費辦法，氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物及粒狀物排放量大於10公斤即需申報並計算空汙費。

環保局長許仁澤說，揮發性有機物的管制將由排放量大及專法管制的行業別工廠陸續向下執行，環保局已管制台南市排放量大的業者，並與其進行排放量減量協談，輔導業者自主從源頭減量，有效減少臭氧前驅物排放，維護空氣品質及民眾健康安全。