中市育德園道垃圾多、隨地便溺 里長設警示牌嚇阻仍無用

台中市有很多美麗綠園道，尤其北區的育德園道綠意盎然，吸引不少人來遊憩。不過，近期民眾與里長多次反映，中國附醫前路段，有部分缺乏公德心的民眾，把這裡當成「綜合休息站」，除清不完的煙蒂和垃圾，還時常發生隨地便溺的離譜情況，讓附近居民苦不堪言。

台中市環保局表示，今日下午將前往裝設監視器，如查獲棄置垃圾及菸蒂等違規行為人，將依違反廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰款，如經拍攝有任意便溺，最高可開罰6000元。

育德園道連接自然科學博物館、中國附醫及中正公園，經里辦公室及志工多年努力，打造為一條自然景觀的綠色廊道，園道上栽種百棵櫻花、風鈴木及杜鵑，並規畫數個小花圃供民眾認養，每到花季，吸引不少民眾慕名來賞花。

國民黨議員陳文政接獲民眾反映，近來育德園道隨地可見滿地的垃圾和煙蒂。陳文政說，育德園道都是仰賴沿路各里的環保志工們奉獻自己的心力維護環境，但中國附醫前，五常街到尚德路口的這段園道，垃圾永遠清不完，明明前一天志工才清掃過，不到一天又是滿地垃圾和煙蒂。

育德里里長黃志銘說，除滿地垃圾，更不時有人隨地便溺，里辦公室為此還自製了「禁止便溺」的警示標語，但仍不見改善，讓附近居民相當苦惱，希望設置監視器，並更新基礎設施、植栽翻新等措施，解決該段園道長期遭人惡意破壞的情況，還給周邊居民乾淨、舒適的休憩空間。

環保局表示，育德園道內綠地及人行道由建設局維護，並由北區清潔隊清掃、維護周邊道路，每日上午派員固定清掃，環保局與建設局將加強環境維護，如發現有髒亂情形，將機動調派人員加強清掃。