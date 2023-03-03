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台電人員看錯施工班表 竹山工業區上午無預警大停電
南投縣竹山工業區今天午9時許突然大停電，造成園區內60多家工廠全部被迫停工，引起廠商強烈反彈經工業區服務中心接獲陳情立即與台電聯繫，深入了解才發現，竟然是因為台電人員看錯施工班表，將原本今天是下午1時至2時停電時間，提前在上午9時起就停電，雖緊急停電一小時後，立即重新恢復供電，台電南投區營業處緊急向廠商致歉。
據了解，這起烏龍無預警停電事件發生後，工業區內多達60家工廠紛紛向服務中心投訴，怨聲載道，台電一方面向廠商致歉外，並表示會嚴格要求員工注意相關施工作業時間及流程，避免擾民意外發生，同時也提醒工廠，下午1時停電前，可將電源總開關切離，確保送電過程中，使用電器的用電安全。
南崗暨竹山工業區服務中心表示，台電原定3月3日下午1至2時進行檢修線路及供電設備，日前雖發出停電通知，未料，今天上午9時許，突然無預警停電，經連繫台電，深入追查，才知道停電是因為施工人員看錯班表，導致這起烏龍停電事件發生，工業區內多達60家工廠在毫無準備的狀況下，作業全部被迫停機，損失難以估計。
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