注意！台中山城3大易肇事路口出爐 高齡、青少年比率高

台中市山城風景宜人，有多處旅遊景點，假日吸引外地遊客湧入。東勢警分局分析去年所轄10大易肇事路口，前3名為東勢大橋東端、東勢大橋西端與豐勢路與明德路口，肇事族群又以高齡、剛領照青年族群為主，將改善標誌標線，警方加強執法。

東勢警分局分局長林大為指出，東勢警分局轄區有東勢區、石岡區及新社區３行政區，統計去年前10大易肇事路口，前3大易肇事路口，分別為：東勢區東關路與豐勢路北端口(東勢大橋東端)、石岡區豐勢路與明德路西端口、豐勢路與和盛街口(東勢大橋西端)，是往來本市豐原、石岡、東勢、和平區及苗栗卓蘭必經的重要路口，交通流量相當大，容易造成交通事故。

東勢警分局邀請公路總局台中工務段、谷關工務段、台中市交通局、各區公所及地方里長等友軍單位共同至現地會勘。

東勢警分局繪製10大易肇事路口「碰撞構圖」，經分析顯示，肇事原因常是沒有注意前方車況或沒有停讓人車，而在交岔路口發生事故。而肇事時間好發在上午10至12時，並以高齡者及剛領照不久的青少年族群為主。