聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意！台中山城3大易肇事路口出爐 高齡、青少年比率高
台中市山城風景宜人，有多處旅遊景點，假日吸引外地遊客湧入。東勢警分局分析去年所轄10大易肇事路口，前3名為東勢大橋東端、東勢大橋西端與豐勢路與明德路口，肇事族群又以高齡、剛領照青年族群為主，將改善標誌標線，警方加強執法。
東勢警分局分局長林大為指出，東勢警分局轄區有東勢區、石岡區及新社區３行政區，統計去年前10大易肇事路口，前3大易肇事路口，分別為：東勢區東關路與豐勢路北端口(東勢大橋東端)、石岡區豐勢路與明德路西端口、豐勢路與和盛街口(東勢大橋西端)，是往來本市豐原、石岡、東勢、和平區及苗栗卓蘭必經的重要路口，交通流量相當大，容易造成交通事故。
東勢警分局邀請公路總局台中工務段、谷關工務段、台中市交通局、各區公所及地方里長等友軍單位共同至現地會勘。
東勢警分局繪製10大易肇事路口「碰撞構圖」，經分析顯示，肇事原因常是沒有注意前方車況或沒有停讓人車，而在交岔路口發生事故。而肇事時間好發在上午10至12時，並以高齡者及剛領照不久的青少年族群為主。
林大為表示，警方與相關路權單位到現場會勘，依交通事故肇因、時段、碰撞型態等大數據分析，結合第一線處理交通事故員警的實務經驗，共同研議交通工程改善作為，將調整標誌(線)、推動無號誌路口號誌化、加強執法取締等方式，讓車輛安全分流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言