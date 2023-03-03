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生物多樣性保育校園巡迴列車 即日起免費報名

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
林務局東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，更搭配近期引發熱烈回響的「一隻黑熊之死」生態影片，即日起開放報名。圖／林務局東勢林區管理處提供
林務局東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，更搭配近期引發熱烈回響的「一隻黑熊之死」生態影片，即日起開放報名。圖／林務局東勢林區管理處提供

為加強校園生物多樣性主流化，林務局東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，更搭配近期引發熱烈回響的「一隻黑熊之死」生態影片，帶師生從理性人熊關係，進一步了解野生動物保育、生物多樣性等議題，即日起開放報名。

東勢林區管理處表示，本活動自即日起至11月底（每周三），接受台中市國民小學免費預約申請，有意參與本活動的學校，即日起至申請活動2周前，以書面或電話向東勢林區管理處育樂課（04-25150855分機332）， 20梯次額滿為止(含10所原鄉部落國民中、小學)。

東勢處結合政府、學校與民眾志工之力量及資源，辦理「生物多樣性保育校園巡迴列車」，課程內容包括：生物多樣性概念、外來種的威脅、餵食及放生對野生動物保育影響以及正確面對野生動物的方式、如何避免人熊衝突及人熊共生安全宣導等，更搭配活動播放「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」生態影片，透過台灣黑熊的生命故事，帶領學生一同思索人與野生動物間如何理性共處。

「生物多樣性保育校園巡迴列車」宣導活動，透過互動學習讓學生了解生物多樣性與生活息息相關，活動相關訊息，可上網查詢http://dongshih.forest.gov.tw/，或電話：（04）2515-0855分機332洽詢。

林務局東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，更搭配近期引發熱烈回響的「一隻黑熊之死」生態影片，即日起開放報名。圖／林務局東勢林區管理處提供
林務局東勢林區管理處舉辦「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，更搭配近期引發熱烈回響的「一隻黑熊之死」生態影片，即日起開放報名。圖／林務局東勢林區管理處提供

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