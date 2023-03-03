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彰化「送肉粽」送上高速公路？網友目瞪口呆

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
網友在「彰化人大小事」公布一張送肉粽路線圖，提醒大家3月5日晚間中寮里有送肉粽送煞儀式，路線圖最後卻寫「上高速」，引發網友討論。圖／翻攝自彰化人大小事
網友在「彰化人大小事」公布一張送肉粽路線圖，提醒大家3月5日晚間中寮里有送肉粽送煞儀式，路線圖最後卻寫「上高速」，引發網友討論。圖／翻攝自彰化人大小事

送肉粽」要送上高速公路？彰化縣有網友po文公布3月5日晚間在和美鎮中寮里有送肉粽送煞儀式，但路線圖最後卻寫「上高速」，引發網友目瞪口呆說「送肉粽上高速還是第一次看到」，不過後來經證實原來是通過高速公路下方，再送到海邊，讓大家「虛驚一場」。

網友在「彰化人大小事」公布一張送肉粽路線圖，提醒大家3月5日晚間9時到11時從中寮里靖東路右轉東溪路，再左轉桂東路，再左轉新中路，最後「上高速」送肉粽。

「送肉粽」原是彰化鹿港沿海一帶民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊，送肉粽時，一般民眾最好緊閉門窗、或避開。

但此一送肉粽路線公布後，引發網友熱議，有人說「上高速公路那些車怎避開？」、「上高速，全台一起送?」，不少里民紛紛詢問中寮里里長林順泉。

林順泉表示，大家誤會了，是通過高速公路下方後，再送到海邊，由於也有民眾反映送肉粽的「送煞路程太長」，家屬也決定將原本1公里的路線縮短為約500公尺，希望送煞後地方更平安。

送肉粽 高速公路

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