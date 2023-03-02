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山城孤老創作展 今石岡圖書館開展

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供
「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供

81歲黃阿公從小喜歡繪畫，國小畢業後即拜師學習繪製電影看板，並從事廣告業工作40多年。阿公退而不休持續作畫，接觸素描及油畫創作，作品屢屢參賽、展覽，華山基金會為圓阿公夢想，今起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。

華山基金會從2019年關懷黃阿公至今，阿公平時會分享畫作與創作靈感，同時感嘆自己年紀漸老，慢性病纏身，看到科技逐漸取代大部分的手繪工作，很希望分享及傳承這已沒落的傳統手繪技藝。

華山基金會一圓黃阿公的圓夢，在台中市立圖書館曾惠君館長支持下，即日起到4月30日，黃阿公的作品在石岡分館展覽室展出，並邀請東勢、新社、和平的弱勢長輩的創作作品共同展出，辦理「山城孤老創作展」。

今天上午開展，由幼欣幼兒園為嘉賓、長輩帶來暖場表演，石岡燭光愛心慈善會理事長余金秋也分享樂齡故事，接著由黃阿公、站長引領大家導覽解說作品，為2個月的孤老創作展揭開序幕，歡迎各界人士一起來看展挺孤老。

「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供
「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供
「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供
「山城孤老創作展」即日起至4月30日止在石岡圖書館展出，歡迎民眾看展挺孤老。圖／華山基金會提供

華山基金會 圖書館

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